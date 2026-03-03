子どものおこづかいはいつから？金額・ルール・管理法は？｜子育てあれこれアンケート

子育て真っ最中のこどもオレぺサポーターズに、暮らしのこと、ご自身や家族のことについてアンケート。今回は、子どものおこづかいについて。みんなはいつから始めているの？ 金額はいくらくらい？ 月額or必要なときだけor報酬制？ 気になるおこづかいのあれこれを調査してみました。

定額or必要なときだけ？ 子どものおこづかい、どうやってあげてる？

毎月あげている（25.3％）、必要なときにあげている（18.4％）、お手伝いをしたときなど、条件つきであげている（14.2％）など、お金の渡し方のルールは家庭によってさまざま。





おこづかいは何歳から？ いくらくらい？

一方で、あげていないという回答も35.4％と多く見られました。

また、毎月決まった額をあげていると答えたかた（95人）に、何歳からおこづかいをあげはじめたのかを調査しました。

おこづかいのスタート年齢は何歳から？

0〜2歳からあげている人や、中学生以上（13歳以上）からあげている人も少数いる中、一番多いのは6〜8歳、次いで9〜12歳、3〜5歳という結果に。平均年齢は【7.52歳】でした。小学校に上がるタイミングでおこづかい制をスタートする家庭も多いようです。

おこづかいスタート時の金額はいくら？

また、おこづかいスタート時の金額も調査。小さいころにおこづかいをはじめた家庭ほどスタート時の金額は少額で、大きくなってからおおこづかいをはじめた家庭ほど、スタート時の金額は大きいようです。



おこづかいスタートのボリュームゾーンである6〜8歳に関しては、100円台から3000円以上まで、家庭によってかなり金額にばらつきがあることがわかりました。

※開始年齢・金額は自由回答をもとに集計しており、分析にあたって一部例外的な回答（10円以下）を除いています。

半数以上の親が使い方を把握！ おこづかいの使い方、把握してる？

おこづかいをあげている204人の親御さんに、その使い方の把握方法を調査。その結果は……、

基本的に子どもにまかせているという親御さんが34.3％と最多だったものの、口頭で確認（30.9%）、おこづかい帳やノートで確認（28.4%）、アプリ等のデジタルツールで確認（2.5％）と、6割以上が何らかの形で把握しているという結果になりました。

こどもオレペサポーターズについて

『オレンジページ』の会員組織「オレンジページメンバーズ」のうち、2〜10歳のこどもがいる国内在住の男女にアンケート。そのなかで「こどもオレンジページメンバーズ（=現、こどもオレペサポーターズ）」に協力いただけると回答されたかたがた。30代、40代のかたが中心で、７割以上のかたが仕事をしています。こどもは1人か2人という回答が多く、こどもの平均年齢は約7歳で、子育てに、仕事にと充実した毎日を過ごしているかたがたです。

●調査対象：オレンジページメンバーズ（国内在住／2歳〜小学生の子どもがいる人）316人●調査方法：インターネット調査●調査期間：2026年1月