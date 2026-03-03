ドル高進行、ユーロドル１．１６３８近辺、ポンドドル１．３３２９近辺に安値広げる＝ロンドン為替



ロンドン序盤は、ドル高が一段と進行して始まっている。ユーロドルは1.1638レベル、ポンドドルは1.3329レベルにそれぞれ本日の安値を広げている。その一方で、ドル円は157.40近辺と前日NY終値157.39レベルから離れずの取引が続いている。



欧州株は独ＤＡＸが１．７５％安、英ＦＴ指数が０．７％安といずれも大幅続落。欧州のガス価格が３２%急騰と連日の大幅上昇になっており、市民生活を直撃することが懸念される状況だ。



EUR/USD 1.1642 GBP/USD 1.3330 USD/JPY 157.39

