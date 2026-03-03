通貨オプション ボラティリティー ドル関連の短期が上昇、有事ドル買い圧力
通貨オプション ボラティリティー ドル関連の短期が上昇、有事ドル買い圧力
USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 9.87 7.37 8.62 8.22
1MO 9.74 6.60 8.73 7.68
3MO 9.50 6.37 8.60 7.59
6MO 9.58 6.61 8.77 7.80
9MO 9.61 6.83 8.86 7.96
1YR 9.56 6.97 8.90 8.02
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 8.98 11.52 8.85
1MO 9.25 10.31 8.33
3MO 9.29 9.80 7.98
6MO 9.53 9.86 8.11
9MO 9.64 9.94 8.19
1YR 9.66 9.91 8.23
東京時間16:41現在 参考値
米国・イスラエルがイランに対してさらに大規模な攻撃を実施することが警戒されている。いわゆる有事のドル買いが活発になっており、ドル関連の通貨ペアで短期ボラティリティー需要が喚起されている。
USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 9.87 7.37 8.62 8.22
1MO 9.74 6.60 8.73 7.68
3MO 9.50 6.37 8.60 7.59
6MO 9.58 6.61 8.77 7.80
9MO 9.61 6.83 8.86 7.96
1YR 9.56 6.97 8.90 8.02
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 8.98 11.52 8.85
1MO 9.25 10.31 8.33
3MO 9.29 9.80 7.98
6MO 9.53 9.86 8.11
9MO 9.64 9.94 8.19
1YR 9.66 9.91 8.23
東京時間16:41現在 参考値
米国・イスラエルがイランに対してさらに大規模な攻撃を実施することが警戒されている。いわゆる有事のドル買いが活発になっており、ドル関連の通貨ペアで短期ボラティリティー需要が喚起されている。