通貨オプション　ボラティリティー　ドル関連の短期が上昇、有事ドル買い圧力

　USD/JPY　EUR/USD　EUR/JPY　GBP/USD
1WK　9.87　7.37　8.62　8.22
1MO　9.74　6.60　8.73　7.68
3MO　9.50　6.37　8.60　7.59
6MO　9.58　6.61　8.77　7.80
9MO　9.61　6.83　8.86　7.96
1YR　9.56　6.97　8.90　8.02

　　　　　　　　　
　GBP/JPY　AUD/USD　USD/CHF
1WK　8.98　11.52　8.85
1MO　9.25　10.31　8.33
3MO　9.29　9.80　7.98
6MO　9.53　9.86　8.11
9MO　9.64　9.94　8.19
1YR　9.66　9.91　8.23
東京時間16:41現在　参考値

　米国・イスラエルがイランに対してさらに大規模な攻撃を実施することが警戒されている。いわゆる有事のドル買いが活発になっており、ドル関連の通貨ペアで短期ボラティリティー需要が喚起されている。