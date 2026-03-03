山形県内で、今シーズンのサケの遡上数が激減するなか、卵からふ化した稚魚を放流するイベントがこのほど遊佐町で行われました。



遊佐町直世の滝渕川のそばにある枡川鮭漁業生産組合ふ化場では、去年の秋に遡上したサケから採卵、授精させて誕生した稚魚が育てられています。

今シーズン川に帰って来たサケは3300匹余りと目標の3万匹に対しおよそ10分の1にまで激減しました。このため、採卵できた卵の数は440万ほどと目標の1000万の半分以下に落ち込みました。





枡川鮭漁業生産組合尾形修一郎組合長「当初はまさかこれだけ不漁になるとは思っていませんでした。卵も半分以下しか確保できなかったこれでは将来の資源がどうなるか大変心配していました」一方で、今シーズンは卵の数が少なかったことでふ化場の飼育池では稚魚1匹当たりのスペースに余裕が生まれました。このため、稚魚同士の争いによるストレスも減り生育はこれまでになく順調に推移したということです。枡川鮭漁業生産組合尾形修一郎組合長「稚魚がこれまでにないたくましい状態で育っています。ふ化場の収容能力を見直すとかよりたくましい稚魚を育てるための今年はとても重要な経験を悪いながらも積ませてもらった」今年の放流は1日から始まり、体験会に参加した子どもや保護者らおよそ20人がバケツにすくい取られた稚魚およそ1000匹を水路に放流しました。「行ってらっしゃーい！帰って来いよー」参加した子どもは「生きて帰ってきてほしい」参加した子どもは「大きくなっていっぱい来てほしい」サケの稚魚の放流は、稚魚の成長具合と日本海の海水温の上昇を見ながら20日ごろまでに順次行われる予定です。枡川鮭漁業生産組合尾形修一郎組合長「今年はサケが少なくて大変さびしい思いをしているが出来上がった稚魚がこれまでにない良い出来なので不幸中の幸いと言えるかなと思って4年後を期待しています。」放流された稚魚は、しばらく川にとどまった後オホーツク海などを回遊します。しかし、4年後にふるさとの川へ帰って来るのは、わずか0.5パーセント以下だということです。