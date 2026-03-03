お笑いコンビ「タイムマシーン3号」の関太（46）が、1日放送のカンテレ「お笑いワイドショー マルコポロリ！」（日曜後1・59）に出演。藤田ニコルからもらった財布についての後日談を明かした。

この日は「太田プロの若手をかわいがろうSP」と題して、「タイムマシーン3号」と一緒に太田プロ期待の若手コンビ「センチネル」と「ハマノとヘンミ」が出演。そこで財布の話になった。

芸人の中では、売れている人の財布を使うと“運”が回ってきて売れるという都市伝説がある。関太はラジオでそんな話をしたところ、藤田ニコルが「私、財布余っているよ」と言いだし、関はその瞬間に「もらっていい？」と譲ってもらった。

この財布、現在はウガンダと日本のハーフである「センチネル」トミサットに譲ったという。

トミサットは、財布をもらう直前に「家が火事で燃えてしまった」という不運に巻き込まれた。芸人同士でルームシェアしていた部屋が燃えてしまい、衣装も台無しになった。

そこで関は「もう、財布もないだろうと思って（あげた）。僕はもらって、バッと仕事が増えたので」と振り返り、トミサットも「これもらってから、準決勝にいけた」と、2025年のM―1は初めて準決勝進出したと話していた。