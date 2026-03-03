池部楽器店旗艦店「イケシブ」がリニューアル ブランド横断で楽器を試せる体験型ストアへ
池部楽器店の旗艦店「イケシブ（IKEBE SHIBUYA）」は、3月20日にリニューアルグランドオープンする。
今回のリニューアルグランドオープンは、2021年3月13日の開業から5周年を迎える節目となるタイミングで行われる。
1Fに体験型ストア「WORLD PEDAL PARK（WPP）」、2Fに国内初のPRS Guitars専門店「THE IKEBE PRS VAULT」を新たにオープンする。
「WORLD PEDAL PARK（WPP）」は、2000台規模のエフェクターペダルが並ぶ「ペダルタワー」を中心に、誰でもギターを繋がずにエフェクターペダルを試せる「ペダルボックス」を備えた体験型ストアだ。
「THE IKEBE PRS VAULT」は200本のラインナップを一度に確認できる国内初のPRS Guitars専門店だ。国内初のギター吊り下げ方式による3D展示を行っており、試奏スペースでは専任スタッフが用途などを伺いながら案内を行う。
同日には他にも、「グランディ＆ジャングル」のレイアウト見直しが行われ、展示ギター総本数を現在の1.5倍へ拡大する。Gibson＆Epiphoneは従来の約2倍になるほか、主要メーカーを同一フロアに集約してブランド横断で比較できる作りとなる。
3月にはリニューアルグランドオープンを記念したイベントやクーポン配布などのキャンペーンが行われる。詳細はリリース元を参照してもらいたい。
（文＝リアルサウンドテック編集部）