池部楽器店の旗艦店「イケシブ（IKEBE SHIBUYA）」は、3月20日にリニューアルグランドオープンする。

【画像あり】リニューアル後の店内イメージ・イベント一覧

今回のリニューアルグランドオープンは、2021年3月13日の開業から5周年を迎える節目となるタイミングで行われる。

1Fに体験型ストア「WORLD PEDAL PARK（WPP）」、2Fに国内初のPRS Guitars専門店「THE IKEBE PRS VAULT」を新たにオープンする。

「WORLD PEDAL PARK（WPP）」は、2000台規模のエフェクターペダルが並ぶ「ペダルタワー」を中心に、誰でもギターを繋がずにエフェクターペダルを試せる「ペダルボックス」を備えた体験型ストアだ。

「THE IKEBE PRS VAULT」は200本のラインナップを一度に確認できる国内初のPRS Guitars専門店だ。国内初のギター吊り下げ方式による3D展示を行っており、試奏スペースでは専任スタッフが用途などを伺いながら案内を行う。

同日には他にも、「グランディ＆ジャングル」のレイアウト見直しが行われ、展示ギター総本数を現在の1.5倍へ拡大する。Gibson＆Epiphoneは従来の約2倍になるほか、主要メーカーを同一フロアに集約してブランド横断で比較できる作りとなる。

3月にはリニューアルグランドオープンを記念したイベントやクーポン配布などのキャンペーンが行われる。詳細はリリース元を参照してもらいたい。

（文＝リアルサウンドテック編集部）