卓球の最新の世界ランクが3日、更新されました。

1日までWTTシンガポールスマッシュが開催。WTTツアー最高峰の大会で日本勢も躍動しました。

女子ダブルスでは、張本美和選手と早田ひな選手の“みわひな”ペアが2000ポイントを獲得。全日本卓球選手権でもしのぎを削った2人がWTTツアー初出場で初優勝を飾り、いきなり8位となりました。

1位は今大会ベスト8だったユ・ハンナ選手とキム・ナヨン選手の韓国ペアがランクイン。2位は王曼碰選手と蒯曼選手の中国ペア、3位に大藤沙月選手と張本美和選手のペアが続きます。シンガポールスマッシュで準優勝だった韓国のシン・ユビン選手と長粼美柚選手の国際ペアは9ランクアップで5位浮上。横井咲桜選手と大藤沙月選手のペアは1ランクダウンの6位となりました。

また、女子シングルスでは、シンガポールスマッシュを制した中国の孫穎莎選手が1位をキープ。日本勢トップの張本美和選手は、ベスト8でしたが、中国選手2人に抜かれ、8位となりました。同じく8強の早田ひな選手が1ランクアップの9位で日本勢2位に浮上。伊藤美誠選手が1ランクダウンで10位となりますが、日本勢3人がトップ10を維持しました。ドイツのウィンター選手がシンガポールスマッシュ4強入りで、橋本帆乃香選手や大藤沙月選手を抜いて、11位まで浮上しました。

〈女子シングルス〉

▽トップ10

1位 孫穎莎(中国)

2位 王曼碰(中国)

3位 陳幸同(中国)

4位 朱雨玲(マカオ)

5位 蒯曼(中国)

6位 王芸迪(中国) ↑1

7位 陳熠(中国) ↑1

8位 張本美和 ↓2

9位 早田ひな ↑1

10位 伊藤美誠 ↓1

▽30位までの日本人選手

12位 橋本帆乃香 ↓1

13位 大藤沙月 ↓1

16位 長粼美柚

21位 佐藤瞳

23位 木原美悠

28位 横井咲桜

〈女子ダブルス〉▽トップ51位 ユ・ハンナ/キム・ナヨン(韓国) ↑12位 王曼碰/蒯曼(中国) ↓13位 大藤沙月/張本美和(日本)4位 王曼碰/孫穎莎(中国)5位 シン・ユビン(韓国)/長粼美柚(日本) ↑9