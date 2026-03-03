【卓球】張本美和＆早田ひなの“みわひな”が世界8位にランクイン WTT最高峰の大会で初優勝の快挙 女子シングルスは日本勢3人がトップ10キープ
卓球の最新の世界ランクが3日、更新されました。
1日までWTTシンガポールスマッシュが開催。WTTツアー最高峰の大会で日本勢も躍動しました。
女子ダブルスでは、張本美和選手と早田ひな選手の“みわひな”ペアが2000ポイントを獲得。全日本卓球選手権でもしのぎを削った2人がWTTツアー初出場で初優勝を飾り、いきなり8位となりました。
1位は今大会ベスト8だったユ・ハンナ選手とキム・ナヨン選手の韓国ペアがランクイン。2位は王曼碰選手と蒯曼選手の中国ペア、3位に大藤沙月選手と張本美和選手のペアが続きます。シンガポールスマッシュで準優勝だった韓国のシン・ユビン選手と長粼美柚選手の国際ペアは9ランクアップで5位浮上。横井咲桜選手と大藤沙月選手のペアは1ランクダウンの6位となりました。
また、女子シングルスでは、シンガポールスマッシュを制した中国の孫穎莎選手が1位をキープ。日本勢トップの張本美和選手は、ベスト8でしたが、中国選手2人に抜かれ、8位となりました。同じく8強の早田ひな選手が1ランクアップの9位で日本勢2位に浮上。伊藤美誠選手が1ランクダウンで10位となりますが、日本勢3人がトップ10を維持しました。ドイツのウィンター選手がシンガポールスマッシュ4強入りで、橋本帆乃香選手や大藤沙月選手を抜いて、11位まで浮上しました。
〈女子シングルス〉
▽トップ10
1位 孫穎莎(中国)
2位 王曼碰(中国)
3位 陳幸同(中国)
4位 朱雨玲(マカオ)
5位 蒯曼(中国)
6位 王芸迪(中国) ↑1
7位 陳熠(中国) ↑1
8位 張本美和 ↓2
9位 早田ひな ↑1
10位 伊藤美誠 ↓1
▽30位までの日本人選手
12位 橋本帆乃香 ↓1
13位 大藤沙月 ↓1
16位 長粼美柚
21位 佐藤瞳
23位 木原美悠
28位 横井咲桜
▽トップ5
1位 ユ・ハンナ/キム・ナヨン(韓国) ↑1
2位 王曼碰/蒯曼(中国) ↓1
3位 大藤沙月/張本美和(日本)
4位 王曼碰/孫穎莎(中国)
5位 シン・ユビン(韓国)/長粼美柚(日本) ↑9