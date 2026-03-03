plentyが再始動を発表 7月7日にLINE CUBE SHIBUYAで約9年ぶりワンマンライブ開催
オルタナティヴロックバンド・plentyが再始動を発表した。
plentyは2004年に結成、09年10月にEP『拝啓。皆さま』でデビュー。デビューイヤーから大型フェスにも出演し、熱心な音楽ファンを中心に大きな支持を集めたが、17年9月16日に行われた日比谷野外大音楽堂でのラストライブをもって解散。それから約8年の時を経て、昨年9月末にデビュー15周年を記念したSNSの公式アカウントが始動、今年に入ってベストアルバムをリリースするなど動きを見せていた。
2月24日に突如、オフィシャルWEBサイトがオープン。サイト上では3月3日午後5時に向けたカウントダウンがスタートし、カウント0とともに“plenty re:birth”というメッセージとメンバー3人がスタジオに集う写真だ公開され、再始動が宣言された。
今回の再始動は“plenty re:birth”と銘打たれ、バンドはオリジナルメンバーである江沼郁弥(ボーカル、ギター)、新田紀彰(ベース)に加え、新たに古市健太(ドラム)を迎えた3人体制でスタートを切る。
再始動の第1弾として、7月7日に東京・LINE CUBE SHIBUYAで約9年ぶりとなるワンマンライブが開催されることも発表された。
