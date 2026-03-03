仲里依紗、報道陣の前で「素をさらけ出した」ルール無用ダンス USJで披露…「いつも家でこんななんです」
俳優・仲里依紗、千葉雄大、森崎ウィン、永尾柚乃が3日、大阪のユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ）で25周年セレモニーに参加した。
【写真】ピカチュウやキティ2も！ワクワクが止まらない25周年セレモニーの模様
USJは、今年3月31日に開業25周年を迎える。アニバーサルイヤーにあたり、あす4日から「Discover U!!!（ディスカバー・ユー）」をテーマに、記念プログラムが幕を開ける。先がけて3日には、報道陣らに『NO LIMIT! パレード 〜Discover U!!! バージョン〜』などが公開された。
あいにくの雨模様となったが、仲、千葉、森崎、永尾は元気に来場し、セレモニーではパレードの“超Discover U!!!”タイムのダンスを、パークの仲間たちと一緒にノリノリで披露して盛り上がった。
“超Discover U!!!”タイムは、エンターテイナーと一緒にゲストもダンスに参加し、ルール無用で踊りまくる。
何度もUSJを訪れてきたという仲は「私、こんな報道陣の方の前でこんなに素をさらけ出したっていうか。いつも家でこんななんです。もう家？みたいな感じで、本当にこんなに楽しいのってなかなかない」と大はしゃぎだった。
