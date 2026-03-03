寒さが和らぎ、春休みが近づく中、旅行気分が高まっている人もいるでしょう。春ならではの絶景を堪能する旅を、自治体の割引きでお得にできるキャンペーンが続々と打ち出されています。昨年台風の被害に見舞われた八丈島と青ヶ島を応援するプランもあります。

■「春の絶景」自治体ランキング

森圭介アナウンサー

「全国1741の自治体から選ばれた、『春の絶景自治体ランキング』があります。旅行予約アプリ『NEWT』を運営する会社が、景色の美しさや文化性などをもとに、独自に点数をつけてランキングしました」

「1位が山梨県の富士吉田市です。一度はこんな写真撮ってみたいという絶景です。富士山・五重塔・満開の桜のコントラストが楽しめます」

斎藤佑樹キャスター

「コントラストがすごくきれいですね」

森アナウンサー

「第2位は日本三景の1つの天橋立がある、京都府の宮津市です」

鈴江奈々アナウンサー

「このまま絵葉書として取っておきたい感じですよね」

森アナウンサー

「桜越しの天橋立ということで、まさに絶景です。（ランキングには）桜の有名どころが入っています」

■旅気分が高まる“春の四重奏”

森アナウンサー

「4位は、富山県の朝日町です。東京から北陸新幹線で約3時間、人口は約1万人。この朝日町で見られる絶景は、雪が残る朝日岳をバックに、桜並木・チューリップ・菜の花が奏でる“春の四重奏”です」

「チューリップの栽培が盛んな朝日町ですが、地元の農家がチューリップの開花時期を桜が咲く時期に合わせることで、この春の四重奏が生まれます。春休み期間の4月の上旬頃から中旬頃にかけてが見頃だということです。旅気分が高まりませんか？」

直川貴博アナウンサー

「もう行きたくなってきました。地元の人がおもてなしということで四重奏を奏でている、その心意気で出かけたくなっちゃいますね」

■財源は「物価高対策」の交付金

森アナウンサー

「お財布にもうれしい、自治体主導のお得な旅行割を探してみました。まずは、岩手県宮古市の『みやこ宿泊割』。三陸を代表する景勝地の浄土ヶ浜や、牛乳瓶（びん）にウニやアワビなど海の幸が詰まった『瓶ドン』があります」

「市内の対象の宿泊施設で1人1泊4000円以上の宿泊費が条件（最大2泊分まで）で、これをクリアすると2000円割引になります。今回調べたら、1泊4180円の宿泊施設がありました。ほぼ半額で行けてしまいます」

「その財源は国の『重点支援地方交付金』です。いわゆるおこめ券などが話題になった時に、この重点支援地方交付金を使ってくださいということもありました。物価高対策として国から支給される交付金です」

「観光が重要な産業となる宮古市では、事業者向けの交付金をこの宿泊割に使うことになったということです。県外の方も対象で、4月24日まで実施予定です」

■ふるさと納税で「デジタル通貨」

森アナウンサー

「他にも、ふるさと納税を活用したお得旅もあります。今年から始まった静岡県の『しず旅コイン』です。県内の5つの自治体から、自分で選んで寄付できます。ふるさと納税なので、寄付額の3割に当たるデジタル通貨が付与される仕組みになっています」

「1万円を寄付した場合は3000円分、5万円を寄付した場合は1万5000円分のデジタル通貨が付与されます。実質負担は2000円で、このデジタル通貨は宿泊施設や飲食店などで使えます」

「普通はふるさと納税というと、静岡市に寄付したら静岡市の返礼品がもらえるというようなイメージです。しず旅コインは寄付先の自治体だけではなく、連携する5つの自治体で使用できます」

「例えば静岡市で海鮮丼を堪能した後に駿河湾フェリーに乗って移動し、松崎町でオーシャンビューの温泉宿に泊まり、翌日は下田市のロープウェイに乗って伊豆半島巡りができます。これもデジタル通貨を使えます」

「宿泊客の移動を促すことができるので、寄付先以外の自治体もエリアとして潤うことができるという、うまい仕組みになっています」

斎藤キャスター

「本当に上手ですよね。ちゃんと自治体にお金が落ちることを考えると、さすがだなと思いました」

森アナウンサー

「地域の活性化にもつながりそうですよね」

鈴江奈々アナウンサー

「地域で連携して盛り上げていこうという取り組みがあるのは初めて知りました」

■「観光の島」八丈島でもキャンペーン

森アナウンサー

「続いて、都心から飛行機で1時間ほどの南国リゾート、八丈島です。スキューバダイビングなどの海のレジャーはもちろん、しょう油ベースのタレにつけ、ワサビではなくからしをのせた『島寿司（ずし）』があります」

「観光の島で、3月20日からは『フリージアまつり』も開催されます。東京都は2日から『復幸旅』と銘打ち、八丈島で使える旅行割の販売を始めました」

■ライフライン復旧も…客足戻らず

森アナウンサー

「八丈島で復興というと、去年10月に2度の台風が直撃して甚大な被害を受けました。斎藤さんも11月に取材されました」

斎藤キャスター

「本当に大変な状況でした。少しずつ復興しているとはいえ、まだまだこれから復興が必要になってくると思うので、皆さんのお力を借りながら復興していきたいですね」

森アナウンサー

「まだこの取材の時にはライフラインもなかなか戻ってきていない部分もありました。観光客を呼び込みたいけれども、ライフラインが復旧していないので、なかなか難しいということがありました」

「八丈島の観光協会によると、去年の11月と12月、つまり台風が来た後の観光客は前年の同じ時期よりも約3割減ってしまいました。水道などのライフラインはほぼ完全に回復したとはいえ、観光客の客足が戻っていないということです」

■旅行代金、最大で「4割引き」も

森アナウンサー

「復幸旅は、八丈島と同じく台風の被害を受けた青ヶ島も応援しようというものです。指定された旅行予約サイトで宿泊やツアーを申し込むと、旅行代金が最大で4割引きです」

「これに加え、お土産の購入などに使える買い物券（宿泊施設で配布）が、1人1泊につき3000円分配布されます。1回の予約につき最大3泊分が上限なので、お買い物券9000円分がお得になるということです」

「大きな後押しというか、観光客の皆さんにはうれしいシステムになっているんじゃないでしょうか」

斎藤キャスター

「本当にそうですよね。僕も（八丈島）シイタケをいただきましたけど、本当においしかったです。観光資源がたくさんある場所ですから、皆さんに行っていただいて復興を後押ししてほしいなと思いますね」

森アナウンサー

「食べ物もおいしく、そして海も楽しめて、お花も楽しめます。青ヶ島に関しては、3月中をめどに販売の開始を目指すそうです」

「物価高でなかなか旅行に行くのも…という方もいるかもしれませんが、春休みが近づいています。春のプランを調べてみると、いろいろお得な部分がありそうです」

（3月2日『news every.』より）