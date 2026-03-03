元ヤクルト監督の古田敦也氏（60）が3日、カンテレ発フジテレビ系情報番組「旬感LIVE とれたてっ！」（月〜金曜午後1時50分）に出演。WBCの視聴について言及した。

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の中継は、動画配信サービス「Netflix（ネットフリックス）」による国内独占配信となる。少年野球の指導者からは、野球の裾野を維持するためにも「誰でも見れるようにしてくれたら」「子どもたちはあこがれから始まるので、そこから野球にあこがれてほしい」といった声が上がっている。

古田氏は「地上波で見れたら一番良いんですけど」とした上で、「海外では見たいものは課金して見るという文化が成熟しているので、こういう形になることがあるんですけど、日本はまだまだテレビをつけたらたくさん番組がやっているという文化なので、課金をしなきゃいけないというのに慣れていない」と指摘した。

海外では、国民的関心が高いスポーツなどは無料で視聴できるユニバーサルアクセス権が法制度として機能しており、「国を挙げてみんなで喜び合えることが大切だという考え方が出てきているので、日本の関係者の方々にも考えていただきたいな」と期待していた。