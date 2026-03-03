3月1日放送の『サンデージャポン』（TBS系）で、未成年のときの飲酒を疑われる発言をした人気グラドルが、さらなる窮地に追い込まれているという。

「女性アイドルグループ『Peel the Apple』の元メンバーの、黒嵜（くろさき）菜々子さんです。現在は女性アイドルグループ『Root mimi』のメンバー兼プロデューサーとして活躍していますが、プライベートでは、家族そろって根っからの巨人ファンだそうです」（芸能記者）

1日の『サンジャポ』で野球について熱く語っていた黒嵜は、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の話になった際、2023年3月に開催された前回大会について「（野球が）好きすぎて、ひとりで（観戦に）行きました。ビール飲みながら、隣のおじさんと『イエーイ!』ってやってました」と語った。

黒嵜は2003年5月16日生まれで、現在22歳。しかし、発言の舞台となった2023年3月当時は19歳だ。まだ未成年だったことから、SNSで疑問の声が上がった。これを受けて、本人はXで釈明。

《久しぶりの生放送ということもあり大変緊張しておりました。そのため、最近のジャイアンツ戦をお酒を飲みながら観戦した話と、前回のWBCを観戦した際の話が混ざってしまい、整理できないまま発言してしまいました》

ところが、そんな黒嵜に関して、さらに疑惑を深めるX投稿が掘り起こされてしまったという。

「20歳の誕生日からわずか1週間後の2023年5月23日に投稿されたポストが掘り起こされました。

《ジャイアンツが1点入れるごとにビールを点数分飲みたいと思います》とつづっていたのです。 これに対してあるユーザーは《成人して1週間でこのツイートしてる人が未成年の時に飲んでないわけない》と、“飲み慣れているのでは”と疑惑がも出ています」（同前）

さらに、この日の試合は9回裏に巨人が3点を返す展開だったという。これについても、

《最終回に3点返したゲーム。短時間で、それなりの量とスピードが要りますね》

との指摘も。つまり終盤に一気に得点が入っただけに、投稿どおりなら彼女のビールを飲むピッチもかなり早かったのではないかと指摘する声もあるのだ。

「生出演に緊張していたという言い訳は、それなりに説得力があります。事実関係は本人にしか分かりませんからね。いずれにせよ、黒崎さんはすでに成人しており、現在進行形ではありません。ただ、番組での発言にしてもSNSでの発信にしても、多くの人が“目を光らせている”時代になったということですね」（芸能プロ関係者）

何気ない“ひとこと”が瞬時に拡散される時代だ。