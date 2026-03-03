2026 ワールドベースボールクラシック 東京プール presented by ディップ 強化試合

5日に開幕するワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場する韓国代表が3日、京セラドームでオリックスとの強化試合に8-5で勝利した。3番手で登板したコ・ウソク投手は23年の大会でも代表入り。当時は大谷翔平投手と対戦したらどうなるかという質問に「ぶつけるしかないのかと……」と答えたのが曲解され、批判を浴びてしまった。大会突入を前に、本当の気持ちを明かしてくれた。

「正直に言うと、僕がこうやって大谷選手について話すこと自体が、失礼なことじゃないかと思っているんです、でももしマウンドに立ち、対戦することがあれば、それだけでも光栄じゃないかと思っています」

コ・ウソクはこう、謙虚に口にした。2023年の騒動は、言葉が独り歩きした面が多分にある。「大谷があまりにもすごくて、投げるところがないように見えた。本当に投げるところがなければ……。痛くないお尻に投げるしかないのかな」という、相手をおそれるあまりの冗談交じりが、どんどん拡散されていった。

「実はあの時も、そんな風に（わざとぶつける）と話したわけではありません。当然私たちは国際試合である前にプロ野球選手ですし、その前に人間です。人間対人間としてぶつかっていくのに、（故意にぶつけるのは）正直あり得ないと……。僕はそう考えています」

「僕が勝つ想像をしないといけないのに…」大谷への本当の気持ち

「ですが、どんな理由であれ、あのような内容で皆さんに伝わってしまったので……。それについては反省しています。言葉にはより、気をつけなければいけないと考えるきっかけになりました」

コ・ウソクは韓国プロ野球のLGで2023年までプレー。150キロを超える直球を武器に2022年にはリーグ最多の42セーブを挙げた。その後ポスティングシステムを利用して米大リーグのパドレスに移籍したがメジャーでの登板かなわず、マーリンズへ。昨季はタイガースのマイナーでプレーした。

アメリカにいるだけに、大谷がどんな評価を受ける選手になったかは手に取るようにわかる。今大会は韓国代表のブルペンの一員として、大谷との対戦を想像することもある。ただ「想像はしますが……僕が勝つ想像をしないといけないのに、ちょっと難しいみたいです」と苦笑する。

両国で注目される日韓戦。「正直、日本代表のメンバーは前の大会よりも最強になったのではないかと思っています。作戦遂行能力に長けた選手と、破壊力のある選手のバランスが良くて……。個々を見てもすばらしい選手がそろっています」。それでも打ち取る方法を考えるのが投手の本能だ。コ・ウソクも日々相手を上回ろうと、努力を続けている。



（THE ANSWER編集部・羽鳥 慶太 / Keita Hatori）