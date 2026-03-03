Samsungは2025年、新しいフォームファクターを採用した2つのスマートフォンを発表しました。1つは超薄型の「Galaxy S25 Edge」、もう1つは3つ折り画面の「Galaxy Z TriFold」です。ともに大きな注目を集めましたが、これらの後継機がつくられるかどうかはまだ決まっていないようです。

↑後継機の開発は慎重に判断（画像提供／Samsung）。

米Bloombergのインタビューで、Samsung電子MX部門COO（最高事業責任者）のウォン＝ジュン・チェ氏は、Galaxy S25 Edgeの販売がほかのSシリーズと比べて低調であると語りました。そのため同社ではGalaxy S Edgeラインの将来について現在評価を行っており、まだ最終的な判断には至っていないとのこと。

チェ氏は、「デバイスを選ぶ際、人々にはそれぞれ好みや要件、基準があります。次のモデルをいつ発売するかはまだ決まっていませんが、引き続き検討を続けています」と述べています。

ライバルのアップルも超薄型モデル「iPhone Air」の販売に苦戦していると報じられていました。標準モデルよりも高価でありながら、バッテリー持続時間やカメラ性能で妥協を強いられるデバイスに対し、消費者が慎重な姿勢を見せているためと考えられます。

一方、Galaxy Z TriFoldに関して、チェ氏はかつて社内で研究開発チームを率いていた際、このプロジェクトを引き受けることに消極的だったと冗談交じりに明かしています。複雑な構造には多大な労力が必要であり、新たなカスタム部品の開発も不可欠だったからです。それでも、新しい製品カテゴリーを創出し、Samsungの技術力を示すためにあえて推進したとのことでした。

もっとも、Galaxy Z TriFoldは非常に高価格であるうえ、閉じたときの重さや厚さもあり、ニッチな高級市場に留まっています。そのため、こちらも後継機の開発は保留されているようです。

その一方で、Galaxy Z Foldシリーズのようなシングルフォールド（1回だけ折りたたむ）製品については「あらゆる選択肢を検討」しており、ユーザーに「できるだけ多くの選択肢を提供したい」と意欲を見せています。噂されている幅広バージョンの「Galaxy Wide」が登場する可能性は高そうです。

Source: Bloomberg

Via: Sammobile

The post Galaxy S25 Edgeと3つ折りは後継機なし？ Samsung幹部が明かす appeared first on GetNavi web ゲットナビ.