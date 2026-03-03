小峠英二＆三宅健ＭＣ！熊・ニセ警察・遺産トラブル…人生、何でも２択で解決！「2択チョイスTV」3月4日(水)夜8時30分放送！

テレ東では、明日3月4日（水）夜8時30分より「２択チョイスTV」を放送します。

本番組は、「身近なお役立ち情報」から「自分の身に起こるかもしれないトラブル」まで、人生の様々な場面で使える情報を、2択チョイスで楽しく知ってもらう、お役立ちバラエティです。MCにバイきんぐ・小峠英二と三宅健を迎え、見るだけで自分や大切な人を守れる危機回避のヒントを、クイズ形式で分かりやすくお届けします。

ゲストは、井口浩之（ウエストランド）、梅沢富美男、橘柊生（DISH//）、仲川瑠夏（FRUITS ZIPPER）、ホラン千秋、渡辺満里奈ら豪華メンバー。2人1組のチーム戦で2択クイズに挑戦します。ゴールに辿り着けばご褒美、２択を間違え続けると罰ゲーム。見どころ満載でお届けするお役立ち情報に、ぜひご注目ください！

≪MCコメント≫

■小峠英二（バイきんぐ）

問題が面白かったですね。本当にいいところを突いてる感じがありました。チーム戦っていうのが、いろいろ揉めたり、途中で答えが変わったり、そういうところも面白かったです。リアルに役に立つような知識が散りばめられていて、詐欺やクマの問題、相続トラブルなど、全部ちょっと頭の片隅に置いておけば、これからの人生、いいほうに好転するような知識だと思います。ぜひご覧ください。

■三宅健

問題数を重ねていくごとに難しくなっていって「どっちもありそう！」というような2択だったので、すごく悩みましたが、とても勉強になりました。今回はチーム戦で1人の意見じゃないので、惑わされて「変えなければ正解だったのに」ということもありましたが、それもゲームとして面白かったです。本当に役立つ2択なので、未然に危機回避をするためにこの番組で勉強していただければ、何かの時に「番組を見ていてよかった！」という日が来るような気がします。皆さんもぜひ一緒に考えながら楽しんでください。

≪スタッフコメント≫

◾プロデューサー・福本俊⼆（テレビ東京 制作局）

人生で起きる様々なトラブル。いざその瞬間になると、どっちを選んでいいか分からなかったり、選んだ道でその後の人生が大きく変わってしまったり・・・「２択ってシンプルだけど奥が深い」と感じて企画した番組です。今回テーマに選んだのは「詐欺」「熊」「相続トラブル」。どれも巷に色んな情報が溢れているものの、いざ自分が当事者になると、「あれ？どっちだっけ？」と迷ってしまいそうです。でも大丈夫！シンプルな２択チョイスの答えなら、きっと覚えていられます！スタジオの見所は“２択に正解し続けなくては脱落”し、罰ゲームがある所。MCなのにドツボにハマっていく小峠さんと、VTRに対する洞察力が凄すぎる三宅さんの対照的な姿にも、是非ご注目ください！

©テレビ東京

≪番組内容≫

・ニセ警察詐欺を見破るために覚えておきたい！２択チョイス

・３月に冬眠から目覚める“熊”から身を守る２択チョイス

・遺産相続トラブル…家族とモメる前に知っておきたい！２択チョイス

・花粉症…花粉対策２択チョイス

・あおり運転…逃げ方２択チョイス

・空き巣…危険知らせる２択チョイス

≪番組概要≫

【タイトル】 ２択チョイスTV

【放送日時】 ２０２６年３月４日（水）夜８時３０分～９時５４分

【放送局】 テレビ東京、テレビ大阪、テレビ愛知、テレビせとうち、テレビ北海道、TVQ九州放送

【配信】 広告付き無料配信サービス「TVer」などで見逃し配信！リアルタイム配信は TVer で。

【出演者】 ＭＣ︓⼩峠英⼆（バイきんぐ）、三宅健

【ゲスト】 井口浩之（ウエストランド）、梅沢富美男、橘柊生（DISH//）、

仲川瑠夏（FRUITS ZIPPER）、ホラン千秋、渡辺満里奈 ＜５０音順＞

【コピーライト】 Ⓒテレビ東京