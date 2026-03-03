女性デュオ「ピンク・レディー」の未唯mie(67)が1日、都内で「未唯mieの日 LIVE」を開催した。



【写真】豪華！未唯mie＆伊藤蘭の2ショット

「み(3)い(1)」の語呂合わせで、同日が「みいの日」と日本記念日協会に認定されてから20年。最新曲「Never Did I Stop Loving You」など9曲を披露した。



2日には自身のインスタグラムを更新。「昨日の『未唯mieの日 LIVE』にステキなお客さまが、遊びに来て下さいました♥」とコメントし、様々な関係者が来場していたことも明かして感謝を伝えた。



女優で元キャンディーズの伊藤蘭(71)との2ショットも掲載。「敬愛する、伊藤蘭さん」と紹介した。ピンク・レディーとキャンディーズの2ショットとあって、ネットは「往年のアイドル 最高」「蘭さんとの希少なツーショット」「私が年少時代のテレビ釘付けになったアイドルは今も私のアイドルですよ」「70年代のトップアイドル蘭ちゃんと未唯ちゃん これは貴重なツーショットですね」と大盛り上がり。未唯mieのファンだけでなく、昭和アイドルファンの胸を熱くさせていた。



（よろず～ニュース編集部）