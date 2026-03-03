

岡山西警察署

息子などになりすまし、岡山市の高齢者から現金をだまし取ろうとしたとして、愛知県瀬戸市の無職の少年(16)が3日、詐欺未遂の疑いで逮捕されました。少年は、勧誘役と見張り役とみられています。

岡山西警察署によりますと、少年は2025年11月、名古屋市の男子高校生(16)や氏名不詳者らと共謀し、岡山市の男性（77）と妻に、息子や証券会社の社員になりすまして「息子さんが株式の配当金の税金2000万円が未納で脱税で逮捕される」「法律事務所の事務員に100万円を渡してほしい」などとうその電話をかけ、現金をだまし取ろうとした疑いが持たれています。

男性が息子に確認して詐欺と発覚し、警察に通報しました。そして「だまされた振り作戦」で、警察が法律事務所の事務員になりすました「受け子」の男子高校生を現行犯逮捕しました。そして防犯カメラや男子高校生のスマートフォンを調べ、勧誘役と見張り役だった少年の犯行を特定しました。少年と男子高校生は知り合いだということです。

警察の調べに対して少年は「受け子の仕事を紹介した」「（男子高校生が）受け子を成功させれば、自分にも報酬が入るはずだった」と勧誘役を担ったことは認めています。しかし「現場の近くまで行ったが、男子高校生を待っていただけ」と見張り役については否認しているということです。