サッカーオランダ代表は日本時間3日、ワールドカップ本大会直前の同6月4日に、アルジェリア代表と親善試合を行うことを発表しました。

オランダ代表といえば、今年6月に開催される2026年ワールドカップではF組に入り、日本が6月15日に初戦で戦う相手。最新のFIFAランキングでは7位に位置しているヨーロッパの強豪国です。日本代表の遠藤航選手と同じリヴァプールに所属するフィルジル・ファン・ダイク選手やコーディ・ガクポ選手、ライアン・フラーフェンベルフ選手など世界最高峰の選手をそろえ、F組で日本の最大の壁として注目されています。

日本とオランダとの一戦はアメリカのダラス・スタジアムで行われ、第2戦は6月21日にチュニジアと、メキシコのエスタディオ・モンテレイで開催。第3戦は欧州プレーオフBの勝者と6月26日にダラス・スタジアムで相まみえます。

今回、アルジェリアとの対戦を発表したオランダサッカー協会によると、両国の対戦は史上初。アルジェリアは今大会でJ組に入り、アルゼンチン、オーストリア、ヨルダンとの対戦が決定しています。