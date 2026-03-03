トヨタ『ランクル70』レンタカー化への思い「若い人に燃費や空気抵抗ではない車の楽しさを体感してほしい」 走行20万キロも“小学校4年生くらい”の極上個体

トヨタ『ランクル70』レンタカー化への思い「若い人に燃費や空気抵抗ではない車の楽しさを体感してほしい」 走行20万キロも“小学校4年生くらい”の極上個体