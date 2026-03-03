あの「とっても素敵な人」だった“ビッグアーティスト”の出演を予告 ファンも歓喜「びっくらこいたよ」「楽しみすぎる」
アーティスト・タレントのあのが3日までに自身のSNSを更新。同日放送のテレビ東京『あのちゃんの電電電波』（毎週火曜 深2：00）に出演する“ビッグアーティスト”の人柄を明かした。
【動画】貴重すぎるサインの数々…！お宝ギターを公開した横山健
同日放送回には、ロックバンド・Hi-STANDARDの横山健が登場。予告動画では音楽シーンをけん引したアーティストたちのサインが刻まれた激レアギターを紹介したほか、深すぎるギター愛をさく裂させている。番組の投稿を引用したあのは「たまに地上波珍しいレベルのビッグアーティストくる番組。とっても素敵な人でした」と横山の人柄に触れ、番組の視聴を呼び掛けた。
この投稿には「ビッグアーティストすぎて死ぬほど観たい」「びっくらこいたよ」「楽しみすぎるー」との反響が寄せられている。
