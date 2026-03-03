「タダみたい」お子さまセット50円のファミレス　平日 “半額”の焼き肉チェーン　家計に優しいセール続々

焼き肉にお寿司、そしてプリップリの牛もつ鍋。

物価高が続く中で家族連れに優しい価格で人気となっているお店を取材しました。

平日にもかかわらず、たくさんの家族連れでにぎわっていたのは千葉県内にある和食ファミリーレストラン「すしめん処 大京」。

その魅力は、圧倒的なお得感です。

孫の「お子さまメニュー」を注文した人：

子供のはタダみたいなものなので50円。すごく安いです。

このお店、親子連れに寄り添った“破格プライス”が評判で、お子さま限定の、うどんにおかずとドリンクバーがついたセットはたったの税込み55円です。

孫の「お子さまメニュー」を注文した人：

びっくりです。大勢なので、支払いは自分なので助かります。

そのほか、ピリ辛の牛もつ鍋、さらには極上黒毛和牛の炙り和牛寿司や特大の海鮮タワー丼まで楽しめる食べ放題コースは、大人1人につき小学生までの子供1人がなんと無料なんです。

帝国データバンクによると、3月に値上がりする食品は684品目に上り、米を使った商品などの価格がアップします。

加えて、イラン攻撃の影響で原油価格が上がる可能性があり、先行きはこれまで以上に見通せません。

そうした中でも、このお店は家計に優しい価格設定で人気を博しています。

「毎週月曜」半額メニューを注文した人：

お寿司と天ぷらのセット。月曜日のメニューで、半額になっているので頼みました。

平日限定で、曜日ごとに異なる様々なボリューム満点セットが50％オフ。

月曜日の2日は、握り寿司8貫に大きなエビも入った天ぷら盛り合わせ、茶わん蒸しのセットが通常価格2417円の半額で1208円でした。

「毎週月曜」半額メニューを注文した人：

家計には助かります。食費（の負担）はすごく感じますね。ちょっと買ったつもりが結構な金額になってたりするので、ありがたいですね。

物価高に負けないお得なセールは、焼き肉チェーンでも開催中。

同じく家族連れに人気の「牛角」です。

創業30周年を記念し、平日限定で人気のお肉が50％オフ。

税込み968円の上ハラミが484円、カルビも半額で319円になるという超お得なセールです。

飛ぶように売れていく半額のお肉。

お得が止まりません。

半額焼き肉をこれでもかと堪能した皆さんは、お支払額にビックリです。

半額セールを利用した人は「安い！最高です！明日からも頑張れそうです！」「あんなに食ってこんなお値段、最高でした。お財布に優しい」「助かります！」と話していました。

牛角 広報・一柳遥さん：

卒業式や送迎会の季節となるので、家族や友だちとの集まりの時期に気軽に利用していただければ。物価高で少しでも焼肉を食べて楽しくなっていただければと頑張っています。

お得すぎる半額セールは3月19日までの開催。

物価高を吹き飛ばすお得度で、多くの人の心と体を満たすことになりそうです。