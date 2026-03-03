経済学者・成田悠輔さんがゲストと「聞かれちゃいけない話」をする連載。今回のゲストは、3月11日にニューアルバム『禁じ手』が発売となる椎名林檎さんです。（構成・伊藤秀倫）

ダサくないと駄目なんだろうなって思ってました

成田 1位を取れる曲の条件って何なんでしょうかね？ 音楽にそんな愛も憎しみもないような一見さんにも届いちゃう音楽って何が違うんでしょうか？

椎名 20代の頃は、それこそダサくないと駄目なんだろうなって思ってました（笑）。だって、よくそういうことを言う人がいたんですよ。「私にはちょっとおしゃれすぎる」とか「洗練されすぎてて自分には用がない感じがする」みたいな感想を言う人っていません？



成田 おしゃれの壁ありますね。

椎名 音楽に限らず、インテリアとかでも、映画とかでも。インターネットのレビューとかで、そういう評価の仕方があるんだと知って、「何その感想」と或る種のショックを受けたんです。でも、そういう人たちがちょうどいいと思うものがあるわけですよね。それでやっと「そうか、だから羽田空港とか成田空港は超ダサいんだな」って。

成田 飛行機から降りて寝ぼけ眼で日本の広告眺めると「あぁ日本に帰ってきた」という気分にさせてくれますね(笑)。

椎名 海外から帰ってくると「何その看板のフレームの色」とか「変なポスター」とか「もうヤダ。もっとかっこいい文化的な国なのに」とか思いながら通らなきゃいけない。分かります？ でも、あれを居心地がいいって思う人が大勢いるからああなってるんだな、って。「どうでもいいけど何となくまあ自民党かな！」みたいな人たちの票が積もり積もってのオリコン1位なのかもしれないと。どこかの段階で仮説を立てたんです。

成田 広告とかCMの99%はダサさを追求してるようにしか見えないですね。

椎名 「私にちょうどいい」みたいなことでしょう？ そんなのってどうなんだろうと思っちゃいますよね。20歳ぐらいの時にドイツに連れていってもらったことがあって。で、ベルリンは、街に降りたら全部がかっこいいんですよね。色合いも、造形も、老若男女に優しくて、おしゃれだし、洗練されてるし、街を走る車もすべてが調和して快適。ポストでも、券売機でも、すべてが押し付けがましくなくちょうどいいと思ったんですよね。「日本も、こんな風にできるはずなのにな」「むしろ、かつてはぶっちぎりだっただろうにな」と思って、不思議でした。

ロボットレストランには「マジで行かないで。やめて」

成田 でも最近では、ダサいもので埋め尽くされた東京の街が、外国人にとって逆にクールに見えてしまう不思議な逆転現象が起きてますよね。

椎名 そう。ロボットレストラン（新宿区歌舞伎町にあったロボットがショーをするレストラン。現在は閉店）とか。「マジで行かないで。やめて」って思って、そのことを考えると大声を上げながら走り出したくなるぐらいストレス。日本へいらしたら、とにかく福井の永平寺に行っていただきたい（笑）。間違えないでほしい。漠然と全インバウンドへ秋波を送る出任せなんて、我々がわざわざやるべきでない。そういうの、ありませんか？ 正直。

成田 そこで突然の永平寺（笑）。ただ椎名さんは、「ダサくないのになぜか売れるJ-POP」を発明してしまったわけですよね。同時代の宇多田ヒカルさんとかとともに。商業性と芸術性・実験性を両立しつつ、おしゃれの壁の向こうに逃げ込みもしないというか。それはなぜできたんでしょうか？

椎名 恐縮です。初期の頃、それこそ『発育ステータス』をやった時も、「おしゃれなものと認識されてはいけない」って殊更意識してました。だから、デタラメなことを初期衝動だけでパッとやって、「もう忘れちゃった」っていうのが一貫したコンセプトだった。サウンド的にも。切実さだけを追求していました。

成田 売れるとは思わなかった？

椎名 当時私はまだ10代で、まわりの大人はみんな「俺はすっごくいいと思うんだよね。でも、ごめん、売れないとは思うんだ」みたいなことを言うんですよ。「俺は分かってるけど」って大勢の人に言われまくるわけです。ラジオ局や卸のみなさんへご挨拶申し上げてまわると。あんまり多くの人に言われるものだから「え、売れるんじゃね？」みたいな気持ちも正直ちらっと胸を掠めましたよ。

成田 みんながそう思ったら売れちゃいますからね（笑）。

椎名 だから、この「聞かれちゃいけない話」同様、「自分だけが分かってる感じがする」って魔力でしょ。絶妙なラフさがあったんだろうなと。要は「雑」。フォーマルでなかった。メジャーシーンではそういう天然の粗さは丁寧に整えて来られたはずだけど、ディレクターの山口一樹さんが1箇所も直さなかったんです。私も、歌入れで1回歌ったら「お疲れっす」とかいって帰っちゃうパンクスだった。その足でその辺のライブハウスをハシゴして、ありとあらゆるセッションを聴いて回る日常だった。だから、とにかくやることなすこと単に雑なんですよ。当時の自分の仕事の領域は。

