あろうことか、陰謀論インフルエンサーのナオミ・ウルフと混同されてしまった超有名フェミニストのナオミ・クライン。確かにファーストネームは同じだが、スタンスは正反対なのに、なぜ？

【写真】この記事の写真を見る（3枚）

ここでは、クライン氏が自身の“ドッペルゲンガー”がはまり込む陰謀論の世界に潜入してまとめた『ドッペルゲンガー』（岩波書店）より一部を抜粋して、“もう一人の自分”がばら撒く現実離れした憶測に、クライン氏も影響を受けていく……理不尽な体験を紹介する。（全2記事の1回目／続きを読む）



ナオミ・クライン ©Sebastina Nevols

◆◆◆

オキュパイ運動での出来事

それが最初に起きたのは、私がニューヨーク、マンハッタンのウォール街のすぐ近くにある公衆トイレの個室にいたときだった。ドアを開けて外に出ようとした瞬間、2人の女性が私のことを話しているのが聞こえてきた。

「ねぇ、ナオミ・クラインがしゃべってたの、見た？」

私は凍りついた。高校時代、私に意地悪をしてきた女の子の顔が次々に浮かび、それだけで屈辱感が襲ってきた。私が何を言ったって？

「今日のデモは良くなかったとかなんとか」

「誰が彼女の意見なんか聞いたの？ 私たちの要求のことなんか何にもわかっていないのに」

ちょっと待って。私はデモについて何も発言していない。もちろんそこで要求されたことについても。次の瞬間、ピンときた。しゃべったのは誰なのか。私はさりげなく手洗い場まで歩いて行き、鏡に映った女性の1人と目を合わせて言った。その言葉を、私はその後何カ月、いや何年も数えきれないほど繰り返すことになるのだが。

「それ、ナオミ・ウルフのことだと思いますけど」

これは2011年11月、オキュパイ運動〔2011年9月ニューヨーク、ウォール街近くの公園で始まった反格差社会運動〕が最高潮に達したころのこと。アメリカをはじめ、カナダ、アジア、イギリスなど世界各地の都市で若者たちが公園や広場に集結して抗議の声をあげた。2010年から中東各地で始まった民主化運動「アラブの春」や、南ヨーロッパの都市の広場を占拠した若者たちのデモに触発されたこの民衆運動は、経済格差や金融犯罪への抗議を突きつけ、やがて新世代の政治を誕生させることになる。

この日、マンハッタンではウォール街での大規模デモ行進が計画されており、女子トイレにいたのは金融街で働く女性ではないことは、黒い服に濃いリキッドアイライナーといういでたちから一目瞭然だった。

ナオミ・クラインがナオミ・ウルフと混同された理由

私の同志であるデモ参加者が、なぜ私とナオミ・ウルフを混同していたのかは想像がついた。ナオミ・ウルフも私も大きな構想を展開する本（私『ブランドなんか、いらない』（邦訳 大月書店）、彼女『美の陰謀』（邦訳 TBSブリタニカ）、私『ショック・ドクトリン』、彼女『アメリカの終焉（End of America）』（未邦訳）、私『これがすべてを変える』（邦訳 岩波書店）、彼女『ヴァギナ』（邦訳 青土社）といった具合）を出している。

彼女も私も髪の色は褐色で、時にハイライトを入れすぎてブロンドになることもある（彼女の髪のほうが長く、ボリュームがある）。2人ともユダヤ系。そして最も紛らわしいのは、かつては彼女と私の書くテーマははっきり分かれていた（彼女は女性の身体、セクシュアリティ、リーダーシップについて書き、私は民主主義を脅かす企業の横暴や気候変動について書いてきた）のが、オキュパイ運動が起きるころには、その区別があやふやになってしまったことだ。

女子トイレでの一件があった時期、私はオキュパイ運動の拠点となったズコッティ公園（リバティ広場）を何度か訪れていた。ニューヨークに行ったおもな目的は、市場の論理と気候危機との関係についての取材（『これがすべてを変える』の執筆のため）だったが、運動の主催者たちは私に、2008年の世界金融危機とその後の途方もない不公正について短いスピーチをしてくれないかと頼んできた。

不公正とはすなわち、そもそも危機の原因をつくった銀行の救済に3兆ドルもの資金が注ぎ込まれる一方で、それ以外のほとんどの人は容赦ない緊縮財政政策に苦しんでいること、そしてこの危機が、合法化された詐欺を明るみに出したことなどだ。こうした不公正が人びとの間に生んだ不満を、やがて世界何十カ国もの右派ポピュリストたちが利用して、すさまじい反移民、反「グローバリズム」の政治プロジェクトを実施していく。首席戦略官スティーヴ・バノンの指導を受けたドナルド・トランプもその1人だ。

けれども当時、まだ私たちの多くはこの経済危機が触媒となって民主主義が再生し、左派が力をもつ新しい時代がやってくるという希望を捨てていなかった。企業権力を規律に従わせ、凋落する民主主義をエンパワーして、気候危機をはじめ急増するさまざまな緊急事態への取り組みを進めることができるかもしれないと。私がオキュパイ運動の現場でのスピーチで話したのはそういうことだ。調べれば見つかるはずだし、読めば当時の私の考えがどんなに甘かったかと思い知ることになる。

1990年代のフェミニズムの旗手だったナオミ・ウルフは、多くの抗議運動とも接点があった。私と彼女が混同されるきっかけは、そこにあったのではないかと思う。彼女はオキュパイ運動に対する弾圧が、アメリカが警察国家に変貌しつつあることの証拠だと論じる記事を何本か書いている。これは2007年の彼女の著書『アメリカの終焉』のテーマであり、どの国の政府も「10の段階」を経て明白なファシズム国家へ向かうというのがその主張だ。

ウルフは、オキュパイ運動参加者の自由が大幅に制限されている――公園でのマイクやメガホンの使用は禁止され、逮捕者も多数出ている――ことは、この不吉な未来が近づいていることの何よりの証拠であり、すぐ目の前に迫っているクーデターを未然に防ぐために、アクティビストたちは言論と集会の自由の制限に従うべきではないと、記事のなかで主張している。

だが主催者たちは公園に設営されたテントを撤去する口実を警察に与えないために、それとは違う方法をとった。発言者の言葉を近くの聴衆が大きな声で反復することで遠くまで伝えるというもので、やがてこのやり方は「人間マイク」と呼ばれるようになった。

ワインレッドのイブニングドレス姿で逮捕されたウルフ

ウルフと主催者たちの意見が一致しなかったのは、それだけではない。良くも悪くも、主催者たちはこの運動には政策目標がないことを明確にしていた。いくつかの政治的要求に議会で合意が得られれば、自分たちも抗議をやめて家に帰れるという、そういう話ではないのだと。ところがウルフはそうではないと主張した。この運動には特定の要求があり、それが何かを彼女は突きとめた――本当とは思えないが――というのだ。

『ガーディアン』紙に寄せた記事で、彼女はオキュパイ運動のアクティビストを名乗る人たちに、「オンラインであなたは何を求めているのか？という質問」をした結果、「オキュパイ・ウォールストリート運動が実際に何を要求していたのかが明らかになった」と書いている。

次にウルフは、ラディカルな参加型の民主主義を志向する運動の主旨は無視して、この場当たり的な調査の結果を一連の要求リストに仕立て上げ、それを自分が招待されていた『ハフィントン・ポスト』主催の準正装イベントの会場で、同じく招待されていたニューヨーク州知事アンドリュー・クオモにまったくの独断で手渡そうとしたのである。

さらに状況は奇々怪々の様相を深める。クオモと接触できなかったウルフはイベント会場を出ると、建物の外にいたオキュパイ運動の参加者に自分から話しかけ、彼らの要求していることが何なのかを自分なりに解説したうえで、その要求のしかたは間違っている、なぜなら「メガホンを使う権利は合衆国憲法修正第1条に保証されている」からだと主張。その後彼女は、ワインレッドのイブニングドレス姿で警察に逮捕された。この騒ぎの一部始終はズラリと並んだカメラに収められた。女子トイレの女性たちが「ナオミ・クライン」には私たちの要求がわかっていないと話していたのは、このことだったのだ。

ウルフのバカげた行動が次々に明らかになっても、私はたいして注意を払わなかった。波乱に満ちたあの年の秋、オキュパイ運動の周辺では突飛な出来事が掃いて捨てるほど起きており、ウルフの行動もそのひとつにすぎなかった。あるときにはイギリスのロックバンド、レディオヘッドが無料コンサートを開くという噂が広がり、抗議参加者たちは騒然となった――が結局、これは単なる悪ふざけで、バンドはイギリスにいることが判明する。

その翌日には、ラッパーのカニエ・ウェストと音楽プロデューサーのラッセル・シモンズが取り巻きを従えて公園に立ち寄り、テントに寝泊まりする参加者たちにプレゼントまで持ってきた。次には俳優のアレック・ボールドウィンもやってきた。まるでサーカスのような雰囲気のなか、自分の年齢の半分ぐらいの若者たちにあれこれ指図しても耳を傾けてもらえない中堅の物書きが逮捕されたことなど、ささいな出来事だった。

「論理的飛躍のある言動」の火の粉が私にも降りかかる…

けれども女子トイレでの出来事以来、私はウルフの言動にそれまでより注意を払うようになった。そして火の粉の一部が私にも降りかかってきたことに気づく。その異様さは増すばかりだった。全米でオキュパイ運動の拠点となった公園や広場が警察によって強制排除されたあと、彼女はある記事のなかで、その命令は連邦議会と時のバラク・オバマ政権が直接下したものだと――何の証拠もなく――主張した。

「点と点をつないでいくと」すべてつじつまが合う、とウルフは書く。オキュパイ運動に対する弾圧は「内戦の最初の闘いだった……連邦議会議員がアメリカ大統領と共謀して、自分たちが代表しているはずの国民に対し、暴力的で組織的な弾圧を行ったのだ」と。ウルフは、これは全体主義的支配への決定的な傾斜を示すものだと断言する。

同じことは前にもあった。かつてジョージ・W・ブッシュ政権下では、彼女はブッシュが2008年の大統領選挙を行わせないつもりだと自信たっぷりに予測し（選挙は行われた）、その後も幾度となく同様の発言を繰り返してきた。「悲しいことに今週、アメリカ国民はタハリール広場〔2011年のエジプト革命の際に反政府デモの拠点となったカイロ中心部の広場〕の抗議者の真の兄弟姉妹に一歩近づいた」と彼女は書く。「彼らと同じく、今やわれわれは……この国の指導者から闘いをしかけられているのだ」

論理的飛躍のひどさはいうまでもない。だが私にとってもっと強烈な打撃は、緊急事態における企業権力や政治権力の横暴に注目するウルフの新たな視点（『アメリカの終焉』ではごく簡単にしか触れられていなかった）が、まるで『ショック・ドクトリン』のパロディを読んでいるように思われたことだ。

『ショック・ドクトリン』からあらゆる事実と証拠を入念に取り去り、私が決して支持できない、漫画のように大雑把で単純な結論に導くものではないか。まだドッペルゲンガーとしてのウルフと私がそれほど頻繁に混同されることもなかったにもかかわらず、こうしたウルフの見解が私のものだと思い違いする人が出てくることは、その時点で予想できた。さながら体外離脱体験のような気分だった。

私はもう一度、ウルフがイブニングドレス姿で逮捕されたという『ガーディアン』紙の記事をよく読み直してみた。すると次の一行が目に飛び込んできた――「彼女のパートナーである映画プロデューサーのアヴラム・ラドウィグも逮捕された」

私はこの一文を映画監督でプロデューサーのパートナー、アヴラム・ルイス（通称アヴィ）に読んで聞かせた。

「なんじゃそりゃ、いったい？」と彼。

「そうなの」と私。「まるでクソ陰謀よね」

2人とも吹き出して、ゲラゲラ笑った。

10年間、空想だらけの憶測を広めてきた“私のドッペルゲンガー”

オキュパイ運動からの10年間、ウルフは考えられないほど多くのバラバラの事実や空想を点と点を結ぶように関連づけては、裏づけのない憶測を広めてきた。

国家安全保障局による大規模な個人情報収集を告発した元局員のエドワード・スノーデンについては、「本人が称するような人物ではない」と、彼が現役のスパイであるかのようにほのめかし、2014年のエボラ出血熱流行時にアメリカが野戦病院建設のために西アフリカに軍を派遣したことについては、感染拡大を食い止めるためではなく、エボラ出血熱をアメリカ国内にもち込んで「大規模ロックダウン（都市封鎖）」を正当化するための策略だと主張。

過激派組織ISIS（イラク・シリアのイスラム国）がアメリカ人とイギリス人の人質の首を切って殺害したことについては、おそらく本当に殺害したのではなく、役者を使った米政府によるやらせの秘密作戦だろうとした。

国際通貨基金（IMF）前専務理事のドミニク・ストロス＝カーンが、ニューヨークのホテルの客室で女性従業員に性的暴行を加えたとして逮捕された（ストロス＝カーンは不起訴となり、民事訴訟も和解した）ことについては、この事件そのものが、2012年の仏大統領選に出馬すれば「ニコラ・サルコジの有力な対抗馬」となるとみられていたストラス＝カーンをひきずり下ろすために「諜報機関」が仕組んだ策略ではないかとの見方を示した。

また2014年に行われたスコットランド独立の是非を問う住民投票で、反対派が10％以上の差で勝利したことについては、自分が集めた証言をもとに、この結果は不正であると主張。グリーンニューディールについては、草の根の気候正義運動の要求などではなく、エリート層が画策した新手の「ファシズム」の隠れみのだと言い立てた。

富が極端に集中し、権力者の責任逃れは際限を知らないこの時代、公式な話（オフィシャル・ストーリー）の真相を追求することはまったく理にかなっているし、賢明でもある。現実に存在する陰謀を暴くことは調査ジャーナリズムにとって欠かすことのできない使命であり、このことについてはのちに詳しく取り上げる。

だが、わがドッペルゲンガーは、実際に行った調査に基づいてスノーデンやISISやエボラについての低俗な説を拡散したのではない。あるいは、空に奇妙な形をした雲が出現したのは「地球全体にアルミニウムを」噴霧するという米航空宇宙局（NASA）による秘密工作の一部で、その目的は認知症の流行を引き起こすためかもしれないと言い出したときも同じである。

そしてGスモールセルのネットワークについて、真に驚くべき見解をTwitterに投稿したときも。たとえばこんな投稿だ。「まだGのない〔北アイルランドの〕ベルファストに行ったとき、大地も空も空気も、人間の振る舞いまで含めて、まるで1970年代のように感じられ、すばらしかった。静かで落ち着いていて、平和でのんびりとし、自然な感じがした」。

この投稿にはたちまち国境を越えた嘲りが、Twitter特有の激しさを伴って山のように寄せられた。そのほとんどが、次の2点を強調していた。⑴ベルファストでは彼女が訪問する以前にGがすでに導入されていた、⑵1970年代の北アイルランドは血で血を洗う激しい紛争の真っ只中にあり、武力衝突によって何千人もの死者が出た。

これらの発言がすべて、かつてオックスフォード大学でローズ奨学金を得た学者として『美の陰謀』（1991）を書いた、その同じ著者によって出されたとはにわかには信じがたい。

「少女が学ぶのは他者への欲望ではなく、欲望を抱かれたいという欲望なのだ」と彼女はこの本のなかで書く。「少女たちは自分の性を少年の側から見ることを学ぶ。そのために自分が本来何を望んでいるかを探り、それについて読んだり書いたりし、それを求め、手に入れるために費やすべき空間が埋められてしまう。性は美の人質となり、その身代金の額は少女の心に早くから深く刻みつけられる。しかもそれには文学や詩、絵画、映画など、広告制作者やポルノ業者たちが使うものよりもっと美しいものが使われるのだ」

この本には重要な統計的な間違いが見受けられる（その後の彼女の言動を予見させる）ものの、同時に根気強い資料調査の跡もみられる。今日、ウルフがオンラインで書いているものはあまりに熱に浮かされた空想だらけのものであり、彼女の過去の著作からこの人物がかつては明らかに言葉を愛し、少女や女性の内面生活について深く思考してその解放のビジョンをもっていたことを読み、思い起こすと、ただただ驚くばかりだ。

〈フォロワー13万人のコロナ陰謀論者と混同されて…超有名フェミニストがSNSで「あのナオミではありません」と表明せざるを得なくなるまで〉へ続く

（ナオミ・クライン,幾島 幸子／Webオリジナル（外部転載））