あろうことか、陰謀論インフルエンサーのナオミ・ウルフと混同されてしまった超有名フェミニストのナオミ・クライン。"もう一人の自分"がコロナ関連の根拠のない憶測をばら撒き始めても、最初は静観していたが……。

コロナ登場により脅威が増幅

「このツイート、ちょっと聞いてくれない？」私は片手にノートパソコンを載せ、そう言いながらキッチンに入って行った。

「いいよ」とアヴィ。唇はギュッと結んだままだ。2021年9月のカナダ連邦下院議員選挙に出馬することを決めた彼は、ありとあらゆる重大な事柄への対応に追われていた。選挙参謀を早く決めなければならない、政策の素案も練らなければ、そして数万ドルの資金をどうやって調達するか……。

「たった今、彼女、こんなツイートしてる。ワクチンを打った人の糞尿はワクチンを打っていない人の飲料水への影響がはっきりするまで一般の下水処理用の排水溝とは分けて流すべきだって。信じられる？ ワクチンを打った人は生物学的災害（バイオハザード）だっていうのよ！ 普通とは別の下水処理システムをつくるべきだって！」

「そんな話してどうするつもり？」アヴィは少しいらだちながら言った。

いや実際、どうするつもりなのだろう？

◇

コロナ禍以前には、陰謀論的な主張を拡散するのは、ウルフにとって一種の趣味のようなものだったようだ。エボラ出血熱に始まってスノーデン、G、ISIS（イスラム国）……と次から次へとその対象は変わり、ひとつのテーマに長くとどまることはなかった。実際に何かを立証するまでそれを追求したことは一度もない。ただ、ここに問題があると「旗を揚げ」、いくつもの問いを投げかけるだけで、やがて次のテーマへと移っていってしまうのだ。

ラッセル・ミュアヘッドとナンシー・ローゼンブラムの2020年の共著『大勢の人がそう言っている（A Lot of People Are Saying）』（未邦訳）では、これを典型的な「理論なき陰謀」と呼んでいる。幅広い種類の何の根拠もないバカげた主張を信じる人が急増していることを受け、その意味を探ろうとする文献が数多く出されているが、この本もそのうちの一冊だ。

だがコロナ時代になってからのウルフの発信を注視していた私は、何かが違うことにすぐ気づいた。以前のように、次から次へと違うテーマに飛んでは問いを発することはもうしない。今やひとつのテーマ――コロナウイルス――だけに集中しているようだった。ウイルスの起源、ロックダウン、検査、マスク着用義務、ワクチン、ワクチン接種義務、ワクチン接種証明アプリ……。でもそれらは、コロナのことに見せかけているだけだと彼女は言う。

フォロワー13万人…コロナ関連の誤情報をまき散らす情報源に

彼女の説に従えば、私たちの常識はすべて否定される。これはきわめて感染力の強い、すべての人びとに厳しい妥協を求める人畜共通ウイルスでもないし、50年にわたる新自由主義路線によって空洞化した政治階級と保健当局が何度もそのコントロールに失敗し、その間にワクチンを開発した製薬会社は本来設定すべきではない特許権を守ることで最大限の利益を手にしてきたのでもない、と。

彼女によれば、これは私たちを“テクノ奴隷”に変え、自発的に自由を放棄することを強いる実験であり、策略、作戦、あるいは戦争行為の一環だというのだ。そしてその過程では、きわめて多くの人間が死へと追いやられるのだと。ウルフは繰り返し、これは「ジェノサイド（集団殺害）」だと主張し、ナチス・ドイツやアパルトヘイト時代の南アフリカ、黒人差別が続くアメリカ南部、そして現代中国の例を、これでもかとあげてきた。

パンデミック宣言が出されてから1年以内に、ウルフはこの種のゾッとするような誤情報をまき散らすネットワークの主要な接続ポイントとなり、Twitterのフォロワーは1年前のほぼ倍にあたる13万8000人にまで急増した。

私が数えた限りでは、彼女は7つのプラットフォーム上で、保健当局がウイルスをコントロールするためにとった措置のほぼすべてがそうした策略であると断じ、その目的は悪辣きわまりない多様なもの――DNAの改変から、人びとを病気にする、不妊にする、赤ん坊を死なせる、個人の行動をすべて監視する、子どもを感情のないロボットにする、そしてアメリカ合衆国憲法の廃止や西側世界の弱体化まで――にあると主張した。

コロナウイルスは生物兵器かもしれないとの推測をちらつかせ、ワクチンもおそらく同じであり、政治家を抹殺するために使われているのではないかという（「地方のリーダーたちも次々に死んでいる」と彼女は書く。「これが攻撃であると私が恐れる理由は［これだ］。投与量が違うのだ」）。当時国立アレルギー感染症研究所所長の座にあったアンソニー・ファウチを悪魔になぞらえ、ワクチン誤情報を否定、反論していることを「悪魔的」だと呼んだ。

「世界経済フォーラム（WEF）や世界保健機関（WHO）、ビル＆メリンダ・ゲイツ財団、テック企業、中国共産党などをはじめとする多国籍の悪人たちが、人類を壊滅させ、とりわけ西側世界を破壊するためにパンデミックを利用した」と彼女は書く。

「世界のもう一方の超大国を無能化するのに、わが国の最前線に立つ者や次世代を汚染された殺人ワクチンで破壊するほどうまい方法があるだろうか？ そのワクチンはダミー会社や仲介人（しかもそんなに多くは必要ない）を通して、いとも簡単に西側諸国に流れ込んでくるのだ。同じことを西ヨーロッパの国々やカナダ、オーストラリアにやるのも何の造作もない」

ワクチンと不妊とを結びつけ、疑似医学界のインフルエンサーに

早い段階から、ウルフがコロナ関連の誤情報の執拗な発信源として登場したことが、現実世界で成果を生んでいるのは明らかだった。ウルフは自分のウェブサイトであるデイリークラウト（DailyClout）や共和党が強い州の議員たちとの新たな連携を通して、共和党が強いいくつかの州でマスク着用やワクチンパスポートの義務化を禁止する法律が通ったのは、自分の力による部分が大きいと主張した。

わがドッペルゲンガーは自らの影響力を誇張する傾向が強い。だが実際には、あらゆるプラットフォームやSNSのツール上で、何千万という人びとに向けて多数の言語で情報を発信しているグローバルな騒音のなかのひとつの声にすぎない。

とはいうものの、このグローバルネットワークのなかで、ほんの数人の個人が――コロナ禍以前の知名度やSNSのスキル、そしてがむしゃらな活動と押しの強さによって――等身大以上の役割を演じてきた。出発点はコロナにあったものの、彼らはその後急速に「独裁政治」を導くとされるあらゆる他の策略へと関心を移してきている。

ウルフはそうした個人の1人であり、とりわけ彼女を最初に国際的に有名にした集団――すなわち女性――をターゲットにした医学関連の誤情報を精力的に拡散している。急速に増えつつあるフォロワーにシェアされて幅広く拡散したあるコロナ関連のツイートで、彼女はこう書いている。

「何百人もの女性が……ワクチン接種後に出血したり血の塊ができたりし、ワクチンを接種した女性の近くにいると不正出血が起きると言っている」

ワクチンと不妊とを結びつけるネット神話は、女性の健康をテーマにしたオンライン世界ではとりわけ有害な影響を及ぼした。

「子宮の健康に情熱を注いでいる」と自称する1人の女性のインフルエンサーは彼女のフォロワーに、「注射」した人のそばには近づかないようにと警告。フロリダ州の少なくともひとつの私立学校では、生徒をワクチンの「シェディング（排出）」から守るために、接種した教師が教室に入ることを禁じる方針を出した。

NPR（ナショナル・パブリック・ラジオ）が専門のデータアナリストの協力を得て行った調査では、これらの誤情報のかなりの部分の出所は「いわゆる疑似医学界におけるきわめて信奉者の多いインフルエンサー」であることを突きとめた――ナオミ・ウルフである。

あるいは――少々そそっかしい人にとっては――ナオミ・クラインだ。

コロナ関連の陰謀論インフルエンサーと混同されるリスク

コロナ禍の最中のもう1人のナオミによる怒濤のような活動によって、彼女と混同されることをめぐるリスクは、マンハッタンの女子トイレで取り違えられたときに比べて格段に増大した。彼女はコロナ以前にも根拠のない陰謀論の分野に足を踏み入れ、しばしばけんか腰になったり、誰かをスパイだのクライシスアクター〔噓の被害を演じる者〕だのとほのめかしては、その人を傷つけたことは疑いない。だがそれによって、多数の人びとを直接的な危険に陥れたことはなかった。

だがコロナ禍以降、事情は一変した。「ワクチンのシェディング」という悪名高いつくり話についていえば、彼女がなぜあれほどまでの影響力をもったのかは容易に理解できる。ワクチン接種者が危険な粒子を放出して未接種者に害を及ぼすという説が拡散しはじめたのは、多くの人がワクチンの有効性を信用すべきかどうかを見きわめようとしている、まさにその時期だった。

一部の健康な人たちは、コロナウイルスが自分にとってさほど大きな脅威ではないと確信しているが、ワクチンには何らかの副作用があるのではないかと心配している人たちにとって、このシェディングというでっち上げられた脅威が、ワクチン推進派に反撃する格好の手段となったのだ。

「グローイング・ママ」〔グローイングは「熱く輝く」の意〕と名乗る、トロント在住の有名なフィットネストレーナーで反ワクチンインフルエンサーを例にとってみよう。彼女がワクチンのシェディング説に取りつかれたのは、自分の周りの人たちがワクチンを接種したために「生理と生理の間に出血する」ようになったからだという。

ネットで急速に広まった動画のなかで、グローイング・ママは涙ながらに、自分の娘を、祖父母にあたる両親（ワクチン接種済み）が抱こうとしたことに怒りをぶつけている。両親は自分たちが娘や孫娘にとってどんなに危険な存在なのか、まったく気にしていないと。「彼らはひとつの世代を丸ごと不妊にしようとしている」と彼女は泣きながら訴える。この「片足を棺桶に突っ込んだ」老人たちは身勝手にもワクチンを接種し、それにもかかわらず孫娘と愛情のある関係をもてると考えている。その身勝手さはとうてい信じがたいというのである。

バカバカしいにもほどがある。ワクチンと不妊の間には何の関係もないし、ワクチンがハグした相手に「排出」されることもない。それを証明する資料は数多くあり、簡単に手に入る。だがこうした動きのなかで、シェディング説――わがドッペルゲンガーはその拡散に大いに貢献した――の訴求力が、自らの弱点の投影と義務の免除のための究極的なツールであることがあらわになったのだ。

ウルフやその信奉者たちは、ワクチン接種を支持する論拠――私たちの暮らす社会ではお互いの体同士が網の目のように絡み合っているため、自分の体に何をするか、何をしないかは他の人たち、とくに体の弱い人たちの健康に影響を及ぼす――を逆さまにひっくり返している。ワクチンを打った人たちこそ自分勝手であり、弱者を犠牲にしている、シェディングによってワクチンをばらまき、拡散しているのだと。

これら一連のことが、私と彼女が混同されるリスクを著しく高めたように思えたし、混同される回数も激増した。数カ月に1回などというレベルではなく、コロナ禍の最初の1年間は、まさに毎日ひっきりなしだった。そんなわけで数カ月後には、反撃しないわけにはいかないと自分に言い聞かせたのだ。

「あのナオミではありません」

まずSNSのプロフィール欄に「あのナオミではありません」と短く書き加え、彼女がFOXニュースのあちこちの番組で、コロナ対策を講じている政府は「独裁的な専制君主」だと言いふらしはじめた2021年2月には、「定期的なご注意ですが、2人のナオミを区別するようにお願いします」とツイートした。彼女のTwitterのアカウントが凍結（おそらく永久に）されたときには、「悲しいかな、私はまだここにいます」とツイートした。この2つのツイートには、最後にチェックした時点で「いいね」が2万もついた。

なぜかといえば、パンデミック初期の極度の孤立と不安のただなかにあって、2人のナオミの混同は左派Twitter界のお気に入りのジョークのひとつになっていたからだ。インターネットの集団意識は、もう1人のナオミのとんでもない発言を笑って楽しんでいただけではなく、世間が少なくともその責任の一部は私にもあるとみるのを見込んでは、同じように喜んでいたのだ（「ナオミ・クラインに、心よりの同情と祈りを」）。

コンピュータが放出するドーパミンに中毒になった退屈しきった人びとにとって、私たちは絶好の娯楽の対象だった。人びとがそこで得ていたのは真の意味の快楽ではなく、それにきわめて近いもの――あの孤独で不安に満ちた日々における紛いものの共同体験だった。

