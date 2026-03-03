71年の歴史に幕

名古屋駅の東側にある名鉄百貨店本店が2026年2月28日をもって、閉店しました。これにともなって「世界唯一」の形状を持つエスカレーター2台も、見納めとなりました。どのようなものだったのでしょうか。

【写真】えっ…これが「世界唯一の異形エスカレーター」驚愕の全貌です

同店公式サイトによると、このエスカレーターは「エスカレーターの手すりは端で丸く巻き込まれていくのが一般的ですが、こちらの手すりは垂直に落ちるタイプ。世界でも2基しかないと言われているとても貴重なものです」とのことで、同施設においては、待ち合わせ場所として知られる「ナナちゃん人形」と並ぶ、名物スポットとして知られてきました。

閉店を知らせる名鉄百貨店公式SNSの投稿には多くのコメントが寄せられました。エスカレーターについて触れるコメントも多く、「あのエスカレーターにも乗りました」「もうこのエスカレーター見れないんですね」「名鉄百貨店閉店なので見に行ったら、例の東芝エスカレーターを撮影に来た人でごった返していました」といったものが見られます。