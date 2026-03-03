RVC研究が示す「避妊のタイミング」と尿失禁リスク

英国ロイヤル・ベテリナリー・カレッジ（RVC）による最新の研究において、避妊の時期が雌犬（メス犬）の尿失禁リスクに影響を与える可能性が示されました。

具体的には、避妊（卵巣摘出など）を 7～18か月齢まで遅らせると、 3～6か月齢で早期避妊した場合に比べて、将来の早期発症尿失禁のリスクが約20％低くなるという結果が得られたのです。

この研究は、3万頭以上の臨床記録を用い、ターゲット・トライアル・エミュレーションという手法で因果関係を推定しており、従来の相関関係を示す研究よりも信頼性が高いと評価されています。

尿失禁は、英国では雌犬の約30頭に1頭がかかるとされており、避妊犬ではそのリスクがさらに高まるという報告もあります。

失禁は飼い主にとっては掃除やケアの負担となるだけでなく、犬自身の生活の質（QOL）にも影響を与え、尿路感染症や皮膚の炎症（尿が皮膚に触れて起こるかぶれ）につながることもあります。

以上のことから、この最新研究は「避妊のベストな時期を考えるうえで、尿失禁リスク判断するための重要な科学的根拠」となります。

避妊時期を決める際に考慮すべきポイント

では、愛犬の避妊をいつすべきかを考える際、尿失禁リスク以外にも考慮すべき大切なポイントがあります。

まず、避妊にはメリットが多くあります。望まない妊娠を防ぐだけでなく、子宮蓄膿症（子宮に膿が溜まる病気）や乳腺腫瘍（乳がん）の予防効果が報告されており、これらは雌犬にとって重大な健康リスクです。

一方で、避妊の時期を遅らせるとこれらのリスクがどう変わるかは、犬種や個体によって異なります。

また、犬種ごとの尿失禁リスクにも差があります。これまでの研究では、アイリッシュ・セッター、ダルメシアン、ドーベルマン、ボクサー、シャーペイなど、一部の犬種で早期尿失禁のリスクが高いことが示されています。さらに、体重が大きい犬では尿失禁のリスクが高くなる傾向もあるため、避妊のタイミングを判断する際には犬種・体格も重要な要因です。

加えて、避妊には飼い主のライフスタイルも関係します。早く避妊すれば子犬期を終えて成犬への移行が早く、飼い主の負担・通院の頻度も変わってくるかもしれません。一方で、遅らせることで失禁のリスクを下げられる可能性があるため、“どのリスクを優先するか”を獣医師とよく話し合う必要があります。

もちろん、このひとつの研究だけで完全な答えが得られるわけではありません。他の研究や獣医師の経験、飼い主の事情すべてを踏まえて「最適な避妊時期」を選ぶことが大切です。

具体例と飼い主が取るべきアクション

ここでは具体例を通じて、飼い主がどう判断・行動すればよいかを考えてみましょう。

ある中型犬（体重20kg前後）のメス、ミックス犬の場合。この犬を飼っている飼い主Aさんは、生後4ヶ月の段階で避妊をすすめられています。しかし、将来的な尿モレを心配しており、RVCの研究結果を獣医師に相談しました。

獣医師からはこう説明されました。「RVCの最新データでは、7～18か月齢で避妊した犬は早めの避妊（3～6か月）に比べて尿失禁のリスクが20％低くなるという因果推論が示されています。とはいえ、遅らせることで他のリスク（たとえば初回発情によるホルモン変化や行動変化、将来的な乳腺腫瘍発症リスク）も考慮する必要があります」。

Aさんは、まず犬種や体重、生活環境などを再評価しました。ミックス犬で極端な大型犬というわけではなく、過去の家系にも高リスク犬種は含まれていないと判断されました。さらに、Aさん自身は通院が可能で、発情期を見ながら避妊時期を慎重に決める意思がありました。

最終的にAさんは、避妊を 9か月齢 まで待つ方針を獣医師と決めました。その間、定期的に健康チェックを行うとともに、望まない妊娠を防ぐために発情への理解を深め、予防対策（管理・監視）を行う計画を立てました。

このように、単純に「早く避妊すればいい」「遅らせればリスクが下がる」という二元論ではなく、個々の犬や飼い主の状況を反映させた判断が重要です。

まとめ

避妊時期は愛犬の将来に大きな影響を及ぼす決断です。最新のRVC研究は、「3～6か月齢での早すぎる避妊」が将来的な尿失禁のリスクを高める可能性を示しています。

しかし、それだけで避妊のタイミングを決めるのは早計で、犬種や体格、飼い主の生活環境なども含めて総合的に考える必要があります。

獣医師とよく相談しながら、愛犬にとって最もバランスの取れた時期を選びましょう。

（参考文献：PLoS One. 2024 Jul 3;19(7):e0305526.）

(獣医師提供：大西 一輝)