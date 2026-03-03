ハーマンインターナショナルは、JBLブランドのワイヤレスヘッドホン「JBL Tune 780NC」を3月13日より発売する。公式ECサイトの価格は1万8700円。

同製品は、豊かなJBL Pure Bassサウンドを実現する40mm径ドライバーが採用されており、個人の聴覚特性に応じてサウンドを調整する「Personi-Fi 3.0」や、JBL 空間サウンドに対応している。前モデルに比べて大幅に進化したリアルタイム補正機能付きノイズキャンセリングを搭載したことで、より没入感が高められている。

また、「JBL Headphones」アプリを使用することでEQなどの設定が可能なほか、2基のビームフォーミングマイクの搭載しオンライン会議や通話にも利用できる。

Bluetooth 6.0をサポートし、LE AudioとAuracastレシーバーに対応した。最大2台のデバイスと、Bluetoothでマルチポイント接続ができる。

最大76時間の連続再生が可能で、5分の急速充電で約5時間使用できる。

カラーバリエーションは、ブラック、ホワイト、ブルー、ラベンダーの4色。重さは約225g。

ブラック

ホワイト

ブルー

ラベンダー