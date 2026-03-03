東北太平洋側では、急速に発達する低気圧の影響により、３日夜遅くから５日にかけて大雪となる所がある見込みです。また、４日明け方から５日にかけて、雪を伴った北よりの強い風が吹き、海上ではうねりを伴い、しけるでしょう。大雪や風雪、高波に注意・警戒してください。

［気象概況］

低気圧が四国の南にあって、東北東へ進んでいます。この低気圧は、５日にかけて、急速に発達しながら日本の東へ進む見込みです。

このため、東北太平洋側では、平地でも大雪となる所があるでしょう。また、雪を伴った北よりの強い風が吹き、海上ではうねりを伴い、しける見込みです。気温が予想よりも低く経過した場合は、警報級の大雪となる可能性があり、低気圧の発達程度や進路によっては、北よりの暴風雪や警報級の高波となる可能性があります。



［雪の予想］



３日１８時から４日１８時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、

東北太平洋側 山沿い ４０センチ

東北太平洋側 平地 ３０センチ

その後、４日１８時から５日１８時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、

東北太平洋側 山沿い ４０センチ

東北太平洋側 平地 ３０センチ



［風の予想］

４日から５日にかけて予想される最大風速（最大瞬間風速）

東北太平洋側 海上 １８メートル （３０メートル）

東北太平洋側 陸上 １５メートル （３０メートル）



［波の予想］

４日から５日にかけて予想される波の高さ

東北太平洋側 ５メートル うねりを伴う



［防災事項］

東北太平洋側では、３日夜遅くから５日にかけて、大雪による交通障害、屋根からの落雪、建物や農業施設への被害に注意・警戒し、湿った雪による電線や樹木への着雪、なだれに注意してください。また、４日明け方から５日にかけて、雪を伴った北よりの強い風による交通障害や建物への被害に、４日朝から５日にかけて、高波による船舶や沿岸施設への被害に注意・警戒してください。