NTTドコモは、「iPhone 17e」を3月11日8時に発売する。予約は4日23時15分に受付開始となる。価格は本稿執筆時点で公開されていない。公式サイトや楽天市場、楽天モバイルショップで予約・購入できる。

アップルが2日に発表したiPhone 17eは、前モデルの「iPhone 16e」から最小容量が128GB→256GBに増加した。

チップセットには「A19チップ」を搭載。「iPhone 17」のものと同じ名称だが、GPUコア数は5コア→4コアとなっている。搭載する「Neural Engine」は16コア。GPUに「Neural Accelerator」を備える。前モデルに引き続き、Apple Intelligenceに対応する。

画面はSuper Retina XDRディスプレイ。6.1インチのOLEDで、解像度は2532×1170。大きさやスペックは前モデルと同じ。

前面ガラスはCeramic Shield→Ceramic Shield 2に進化。耐擦傷性能は前世代と比べて3倍になり、反射防止性能が向上するコーティングが施された。

SIMについては、ほかのiPhone 17シリーズやiPhone Airと同様、国内版は物理SIMに非対応でeSIMのみの対応となる。

また、磁力でワイヤレス充電器や対応アクセサリーを装着できる「MagSafe」に対応し、最大20WのMagSafeワイヤレス充電ができる。

カメラのスペックは基本的に前モデルと同じ。背面に4800万画素のFusionカメラ、前面に1200万画素のTrueDepthカメラを搭載する。

機能面では背面／前面カメラともにポートレートモードが進化しており、新たに「フォーカス機能と被写界深度コントロールが使える次世代のポートレート」に対応した。

大きさは146.7mm×71.5mm×7.80mmで、前モデルと同じ。重さは167g→169gとなった。

公式サイトを確認すると、バッテリー持続時間は前モデルと同様となっている。