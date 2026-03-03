豪華寝台列車「瑞風」が琵琶湖に“寄り道”する新ルート　滋賀一色の車内で楽しむ「車窓の魅力」と「滋賀グルメ」　ＪＲ西日本

ＪＲ西日本の豪華列車。びわ湖に「寄り道」するルートができました。なぜ滋賀なのでしょうか？



豪華寝台列車「ＴＷＩＬＩＧＨＴＥＸＰＲＥＳＳ瑞風」。京都と山口県下関市間を、山陽・山陰コースで巡ります。



一番高い部屋は１泊８７万５０００円（繁忙期）とまさに「走る高級ホテル」ですが、この春から新たにびわ湖に「寄り道」するルートが加わります。



下関を出発して中国地方を横断しながら１泊し、翌朝びわ湖を１周して京都へ向かいます（※上り）。





列車から降りて沿線の観光地に立ち寄り、滋賀の風景や歴史文化を満喫できるといいます。車内では、滋賀県の郷土料理などを楽しむことができます。たとえば独特のにおいや風味で知られる鮒ずしとフォアグラ、干し柿を組み合わせて作ったバターサンド。そのお味は…？（記者リポート）「フォアグラのこってりした油と、鮒ずしの塩気がほどよくマッチしていてとっても美味しいです」列車内には、びわ湖産の真珠など滋賀県の伝統工芸品も展示され、まさに「滋賀一色」。運行から９年がたつ瑞風ですが、新しいルートに琵琶湖を選んだ理由とは・・・（ＪＲ西日本 近畿統括本部 財剛啓 京滋支社長）「約半日で鉄道の車両に乗ったまま（びわ湖を）一周できる。びわ湖の豊かな自然が醸し出す、作り出す車窓が非常に魅力的だと思っている」びわ湖を堪能できる新たなコースは３月２１日からです。