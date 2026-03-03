【女児コンクリ詰め遺体事件】「怒りのコントロールできなかった」被告の叔父が法廷で語った暴行の理由　当時６歳のめいを暴行死させ遺棄した罪に問われる

コンクリート詰めにされた女の子の遺体が見つかった事件。裁判で叔父は「怒りのコントロールができなかった」と述べました。



起訴状によりますと飯森憲幸被告（４２）は約２０年前、当時住んでいた自宅でめいの岩本玲奈さん（当時６）に暴行を加えて死亡させ、コンクリート詰めにした遺体を八尾市の住宅に遺棄した罪に問われています。



これまでの裁判で飯森被告は起訴内容を認め、弁護側は玲奈さんが仏壇のお供え物を食べたため「衝動的に暴行した」と情状酌量を求めています。





３日の被告人質問で、玲奈さんを暴行した理由を問われた飯森被告は「怒りのコントロールができなかった」「（玲奈さんは）つらかっただろうし、痛かったと思う。申し訳なく思っている」「入院した祖母やアルコール依存症の母の面倒に加え、慣れない子育てで怒りがピークになった」などと述べました。事件発覚までの１８年間については「罪悪感があり、思い出すとつらくなった。玲奈さんを学校に行かせてあげられなかったので、同い年くらいの子がランドセルを背負っているとつらくなった」と述べました。判決は３月１３日に言い渡されます。