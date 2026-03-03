【ひらがなクイズ】1分ですっきり！ 空欄に共通する2文字は？ 料理に欠かせないものがヒント
バラバラな言葉の断片を組み合わせて、たった1つの共通点を見つけ出す「ひらがなパズル」の時間です！
今回は、食卓で見かける身近なものから、地図を広げたくなるような自然の言葉までをセレクトしました。空欄を埋めて、4つの言葉を完成させてください。
□□ねこ
じゅ□□ん
みず□□
ちょ□□りょう
ヒント：料理に使うさしすせそ（砂糖・塩・酢・しょうゆ・みそ）を何と呼ぶ？
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
▼解説
それぞれの言葉に「うみ」を入れると、次のようになります。
うみねこ（海猫）
じゅうみん（住民）
みずうみ（湖）
ちょうみりょう（調味料）
海辺の鳥とキッチンのしょうゆが、同じ「うみ」という響きで繋がっているのは、ひらがなパズルならではの面白い発見ですね。バラバラだった4つのピースが1本の線で結ばれたときの、脳がリフレッシュされるような感覚を味わえたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
