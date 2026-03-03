大谷映美里、マイナカード公開に「焦った笑」「まさかの」の声。「証明写真でこんなに可愛いのはバグ」
指原莉乃さんプロデュースの女性アイドルグループ・=LOVEのメンバーである大谷映美里さんは3月2日、自身のInstagramを更新。マイナンバーカードを公開し「焦った笑」「まさかの」といった声が寄せられています。
【写真】大谷映美里のマイナンバーカード
ファンからは「まさかのIDフォトで横転」「IDフォトの正しい使い方や……」「焦った笑」や「証明写真でこんなに可愛いのはバグ」「世界一可愛いマイナンバー！」「盛れすぎだろ……」「グッズ化所望です」といった声が寄せられています。
(文:堀井 ユウ)
「IDフォトの正しい使い方や……」大谷さんは「ビッグな嬉しいお知らせっ ＝LOVEが政府広報キャンペーン『マイナカードの利用促進』PRキャラクターに決定しました」と報告し、6枚の写真を投稿。撮影時のオフショットを載せていますが、5枚目には自身のマイナンバーカードも掲載しました。個人情報の漏えいが心配ですが、カードには氏名、性別、生年月日、そして顔写真しか写っていません。
集合ショット＆PVも公開=LOVEのメンバー・諸橋沙夏さんも同日、自身のInstagramを更新。「マイナカードの利用促進」PRキャラクターに決定したことを報告し、大谷さんらメンバーとの集合ショットを公開しています。また、政府広報オンラインの公式YouTubeチャンネルでは=LOVEが歌うオリジナルソング『まだまだマイナー？ マイナカード』のプロモーションビデオも公開。ぜひチェックしてみてくださいね。
