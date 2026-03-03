おやつカンパニーは、つまみやすく食べやすい幅広麺でおなじみの「ベビースタードデカイラーメン」シリーズとして「ベビースタードデカイラーメン（焦がし醤油香る屋台の焼トウモロコシ味／ソースが香ばしい屋台のたこ焼味）」を、3月2日から期間限定発売する。

1999年の発売以来、つまみやすく食べやすい幅広麺と香ばしいチキンの風味でおなじみのベビースタードデカイラーメンから、屋台グルメをイメージした期間限定フレーバー「焦がし醤油香る屋台の焼トウモロコシ味」と「ソースが香ばしい屋台のたこ焼味」が登場する。



「ベビースタードデカイラーメン（焦がし醤油香る屋台の焼トウモロコシ味）」

「ベビースタードデカイラーメン（焦がし醤油香る屋台の焼トウモロコシ味）」は、焼トウモロコシをイメージした。香ばしい醤油とトウモロコシの甘みが絶妙にマッチした味わいに仕上げている。



「ベビースタードデカイラーメン（ソースが香ばしい屋台のたこ焼味）」

「ベビースタードデカイラーメン（ソースが香ばしい屋台のたこ焼味）」は、濃厚なソースの旨みと香ばしい風味が楽しめる味わいに仕上げています。



「ベビースタードデカイ焼そば（ソースマヨ味）」

定番商品の「ベビースタードデカイ焼そば（ソースマヨ味）」もあわせれば、焼トウモロコシ・たこ焼・焼そばと、まるで屋台グルメめぐり。手軽に楽しめるベビースタードデカイラーメンで、屋台グルメの味わいを楽しんでほしい考え。

［小売価格］各152円前後

［発売日］3月2日（月）

おやつカンパニー＝https://www.oyatsu.co.jp