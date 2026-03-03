サンワサプライが運営している直販サイト「サンワダイレクト」では、最大135度のリクライニングと収納式オットマンを備え、在宅ワークからリラックスタイムまで幅広く活躍する多機能チェアである「ソファチェア（150−SNC140）」を発売した。

「ソファチェア」は、最大135度まで倒せるリクライニングでリラックスできるとのこと。足先まで伸ばしてくつろげる便利な収納式オットマン付きとなっている。肉厚クッションと連動する肘掛けが体を優しく包み込む。

製品特長は、背もたれは最大傾斜角度135度まで深く倒すことができ、作業の合間の仮眠や休憩に最適だとか。さらに、背もたれと座面が連動して動くシンクロロッキング機能を搭載しており、長時間の着座でも自然な体勢を維持できる。ロッキングは3段階で固定できるため、好みの角度に合わせてゆったりとくつろぐことが可能となっている。





座面の下には、必要な時にサッと引き出して使える収納式オットマン（フットレスト）を備えている。足をまっすぐ伸ばして乗せることができるため、全身をリラックスさせたい時に大活躍する。使わない時は座面下にコンパクトに収納できるため、普段のデスクワークの邪魔にならず、見た目もすっきりスマートだとか。

座面や背もたれには、弾力性のあるウレタンフォームを使用した肉厚クッションをたっぷりと採用している。長時間のデスクワークでも疲れにくく、まるでソファに座っているかのような安心感のある座り心地を実現した。頭までしっかり支える十分な高さがあり、体全体をやさしくしっかりと受け止める。





リクライニングの角度に合わせて、肘掛け（アームレスト）の角度も自動で連動して動く設計になっている。どんな体勢でも無理なく腕を置くことができ、肩や首への負担をやわらげる。また、完全にフルフラットの状態に開くことも可能なため、あぐらをかいたり、ゆったりと広めのスペースで座ったりと、自由な姿勢でくつろげる。

上品で温かみのある布（ポリエステル）張地を採用しており、空間に柔らかい印象を与える。ベージュとグレーの落ち着いたカラーを展開しており、オフィスはもちろん、自宅の書斎やリビングにも自然に馴染む。体格に合わせて座面高を調整できる昇降機能や、移動に便利なキャスター付きで実用性も兼ね備えている。

［小売価格］2万7091円（税別）

サンワサプライ＝https://www.sanwa.co.jp