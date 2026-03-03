プロフィギュアスケーターの本田真凜さんが自身のインスタグラム・ストーリーズで、高校卒業を明らかにした、タレントでフィギュアスケート選手である妹の本田紗来さんへの祝福を投稿しました。



【写真を見る】【 本田紗来 】高校卒業のお祝い写真を姉・真凜が投稿「ずっと偉かったよ」 紗来の幼少期で「1番好きな写真」も





真凜さんはストーリーズに、紗来さんの幼少期の写真を投稿。ローファーにグリーンのチェックのスカートと白の半袖シャツの紗来さんは、小学校に進学したばかりの年頃のように見えていて、真凜さんは涙目の絵文字を並べて、愛しさいっぱいの感情を添えています。さらに、高層ビルの窓から夜景を見下ろす中でちょっと振り向いた表情も。









さらに真凜さんが「1番好きな写真」として投稿したのは、ソーダのグラスを前にして、テーブルに顔をくっつけて上目遣いにグラスを見上げる紗来さん。紗来さんの表情は茫然としていて「メロンソーダ大好きで頼んだら」「思ってたメロンソーダじゃなくて落ち込んでる紗来」とのこと。微笑ましい思い出の一コマとなっています。









そして真凜さんは、紗来さんが制服姿で花束を抱える写真をストーリーズに投稿。紗来さんに宛てて「ずっと偉かったよ、卒業おめでとう紗来」と、紗来さんのがんばりをそばで見てきた真凜さんの言葉が添えられています。







【担当：芸能情報ステーション】