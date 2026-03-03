明治は、1〜3歳頃の不足しがちな栄養（鉄・カルシウム）をサポートするフォローアップミルクの「明治ステップ」から、ビフィズス菌と亜鉛を新たに配合した「明治ステップ780g／2缶パック」「明治ステップ らくらくキューブ 112g／560g／840g／1680g」を3月9日から発売する。

同商品は、幼児期（1歳〜3歳頃）に不足しがちな鉄・カルシウムなどに加え、同社が自信を持って選んだ「ビフィズス菌B.bifidum OLB6378」と、幼児期に最も大切な栄養素の一つといわれている「亜鉛」を新たに配合した、不足しがちな栄養をまとめてサポートするフォローアップミルク。「明治ステップ らくらくキューブ」では、消費者のニーズに応えて、中容量タイプとして新たに840g（30袋入り）をラインアップに加えた。





9〜18ヵ月の子どもを持つ保護者を対象に実施した調査（同社調べ（2025年、n＝1200））では、「子どもの健康に対する悩み・心配事」として、「必要な栄養を十分に与えられているかどうか」が最も多く挙げられ、全体の約45％を占めた。また、「子どもに不足していると思う栄養成分」においては、既に「明治ステップ」がサポートしている鉄、カルシウム、DHA、ビタミンに続き、「ビフィズス菌」と「亜鉛」も挙げられた。

こうした調査結果をふまえ、従来の栄養成分に加えて「ビフィズス菌」と「亜鉛」を新たに配合することで、子どもに対する栄養面での不安やニーズに応え、幼児期に大切な栄養をまとめてサポートする同商品を開発した。

乳児期から幼児期にかけて、子どものお腹の中の「ビフィズス菌 B.bifidum」が減ることが知られている。「明治ステップ」は、お腹の中のビフィズス菌数を保つことを目指し、「ビフィズス菌B.bifidum OLB6378」を配合した。また、昨年11月に、同ビフィズス菌入りの乳児用調製粉乳「明治ほほえみ」を発売した際には、子どもの健康に対する悩みを抱えている人々から、期待と好評の声が寄せられた。

同社は、今後も子どもが安全に、かつ安心して栄養摂取ができるよう、品質に関する研究を続けるとともに、社会全体で育児がしやすい環境づくりをサポートしていく考え。

［小売価格］

明治ステップ 780g：2804円

明治ステップ2缶パック（780g×2）：5607円

明治ステップ らくらくキューブ

112g：501円

560g：2507円

840g：3361円

1680g：5923円

（すべて税込）

［発売日］3月9日（月）

明治＝https://www.meiji.co.jp