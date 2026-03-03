イスラエルではイランからの報復攻撃が続いています。現地から中継でお伝えします。

ミサイルの警報がなり、我々もシェルターに避難しました。警報の多さにエルサレムの住民は「シャワー中など逃げにくい時にも警報が鳴るので、本当に大変だ」と話すなど緊張が続いています。

2日、イランの報復攻撃で9人が死亡したイスラエル中部の町に取材に入りました。この場所には地下にシェルターがあったのですが、イランの弾道ミサイルは、シェルターごと破壊し、避難していた人々が亡くなりました。実際に現場を見て、弾道ミサイルの威力の大きさを痛感しました。

また現場を取材中、突如ネタニヤフ首相が現場の視察に訪れました。

去年6月より向上しているというイスラエルの迎撃システムで、なぜ迎撃できなかったのか、イスラエル政府は調査をはじめたということで、ネタニヤフ首相の視察は国内の反発をおさえる狙いもあったとみられます。

こうした中、外国人の退避が本格化しています。2日には、イスラエルに滞在していた日本人5人が隣国ヨルダンへ退避。また、日本政府関係者によりますと、イランからの邦人退避も始まったということです。

イランメディアは、さきほどからイランの複数の地域で爆発音が聞こえると報じていて、トランプ大統領が警告していた大規模な攻撃が始まった可能性もあります。

テヘランの住民はNNNの取材に、今回の攻撃は「去年6月の攻撃とは比較にならないほど激しい」と話していて、事態の深刻さが浮き彫りになっています。