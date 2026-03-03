¡Ú¾®¼ÇÉ÷²Ö¡Û¡Ö¤¨¤Ã¤È¡¢Ëå¤Á¤ã¤ó¤Ç¤¹¡×Ëå¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È²èÁü¸ø³«¤Ë¡¡¥Õ¥¡¥ó¶Ã¤¡Ö»ÐËåÂ·¤Ã¤Æ²Ä°¦¤¹¤®¤ë¤ó¤À¤¬¡ª¡×
ÇÐÍ¥¤Î¾®¼ÇÉ÷²Ö¤µ¤ó¤¬¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Ëå¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¾®¼Ç¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤¨¤Ã¤È¡¢Ëå¤Á¤ã¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢Ëå¤ÈËË¤ò´ó¤»¹ç¤Ã¤Æ±Ç¤ë2¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£
¾®¼Ç¤µ¤ó¤Ï¡ÖËå¤Á¤ã¤ó¤¬¤Í¡¢Ç°´ê¤À¤Ã¤¿¥¢¥¤¥é¥Ã¥·¥å¥µ¥í¥ó¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¤¹¤ë»ö¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¤Þ¤ÄÌÓ¥¨¥¯¥¹¥Æ¤Ê¤É¤ÎÌÜ¸µÈþÍÆ¤òÄó¶¡¤¹¤ëÀìÌçÅ¹¤ò³«¤¯¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¾®¼Ç¤µ¤ó¤Ï¡Ö´èÄ¥¤Ã¤Æ½àÈ÷¤·¤Æ¤¿¤Î¸«¤Æ¤¿¤«¤é¡¡¤¤¤è¤¤¤è¤«¤¡¤È¼«Ê¬¤´¤È¤Î¤è¤¦¤Ë¥É¥¥É¥¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¡¢»Ð¤È¤·¤Æ¤Î¿´¶¤òÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤ò¸«¤¿¿Í¤¿¤Á¤«¤é¤Ï¡Ö¤¨¤Ã¡ªËå¤µ¤ó½éÈäÏª¤Ç¤¹¤Í¡£¡×¡ÖÉ÷²Ö¤Á¤ã¤ó¤ËÊ·°Ïµ¤»÷¤Æ¤ë¡×¡ÖËå¤Á¤ã¤ó²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¡Ö»ÐËåÂ·¤Ã¤Æ²Ä°¦¤¹¤®¤ë¤ó¤À¤¬¡ª¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û