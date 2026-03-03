ホテルニューグランドは、3月19日〜6月14日までの期間、横浜市主催の「ガーデンネックレス横浜 2026」連携カクテル「ピュアローズ」を販売する。

華やかで麗しい花姿と芳醇な香りが魅力のバラは、市花として横浜市民に親しまれている。そんな“花の女王”をイメージした同商品は、白ワインベースにエルダーフラワーやクランベリーなど合わせ、仕上げにブルガリア産有機ダマスクローズウォーターを吹きかけ、バラの香りに包まれながら楽しめるロマンティックなカクテルになっている。

重厚で落ち着いた雰囲気の店内で過ごす横浜の夜を、高貴な香りと美しい色合いで演出する魅惑の一杯が彩る。大切な人と過ごすひとときに、ぜひ楽しんでみてほしい考え。

［販売概要］

販売期間：3月19日（木）〜6月14日（日）

小売価格：ローズカクテル「ピュアローズ」2783円（税金・サービス料込）

問合せ ：

本館1階 バー シーガーディアンII 045−681−1841（代表）

そごう横浜店10階 バー シーガーディアンIII 045−465−5995（直通）

ホテルニューグランド＝https://www.hotel-newgrand.co.jp