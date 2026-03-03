「にしたんクリニック」や「イモトのＷｉＦｉ」などを手がけるエクスコムグローバル株式会社の西村誠司社長が３日、ＴｉｋＴｏｋを新規更新。目黒蓮と浜辺美波がＷ主演を務める映画「ほどなく、お別れです」に感銘したことを明かした。同作は葬儀会社で働く人々を描いており、西村氏自身も学生時代に葬儀会社で働いた経験がある。

西村氏は「僕は年間を通じて結構な数、映画館に映画を観に行くんですが、今回皆さんにご紹介したいなと思ったのが、『ほどなく、お別れです』」と紹介した。西村氏は「葬儀社で働くセレモニーディレクターというんですかね。主演の目黒蓮さんが演じて、浜辺美波さんは、なんと亡くなった方と、その姿が見えてお話ができるっていう、特殊能力を持ちながらインターンという形で、目黒蓮さんと一緒に働くようになるんです」と概要を語った。

西村氏はこの作品を取り上げる動機について「実は１８歳から２２歳まで僕自身が葬儀屋さんで働いた経験があるんです。僕は８００件以上のお見送りをして、映画に出てくる色んな場面があるんですけども、僕は本当に葬儀のプロだったんで『ああいう場面わかるわかる』なんて観ながらやってたんですけども。そういったこともあって、感じたことがあったんで皆さんに紹介したいなと思ったんです」と話した。

西村氏は「とにかく思ったのは、亡くなった方を送る、家族っていうのは『あの時にああしておけばよかったんだ』とか色んな後悔があったりしてるんですよ。なので僕は生きてる時に大好きな人だったり、大事な人に温かいお礼の言葉だったり、感謝の言葉だったり、そういうのをかけなきゃいけない」と後悔しないように感謝の言葉を日頃からかけることが大切だと述べた。

さらに西村氏は「葬儀を４年間仕事としてやってきて感じたことは何かっていうと、人間ってこんなに簡単に死んじゃうんだなって思ったんです」と葬儀会社で働いたからこそ感じたことを述べた。「どういうことかっていうと、大部分の人が病気とかで余命がこれくらいだって、わかってるんで家族っていうのは覚悟ができてるんですよ。でも一定数、朝『行ってきます』って言って家を出て、交通事故で亡くなったりするっていうケースもあって。僕はそういうお見送りをたくさんしていく中で、人間って健康でもいつそういうふうに命を落とすかって分からないんだな、という実感をしたんですよ」と突然に亡くなるケースがあることを伝えた。

西村氏はだからこそ、「１回きりの人生、大事に大事に生きてかなきゃ」と思うようになったという。

同映画の中でも「小さな子供が病気で亡くなったりとか、奥さんとかお子さんを事故で亡くされたり、ということがある」とし、自身が忘れられない葬儀について語った。「ひとつは幼稚園のお子さんでね。その幼稚園の送迎のバスがバックしてその子供をひいちゃったという葬儀もやったことがあって。僕らは葬儀屋さんとしてお棺を倉庫から出すときに、身体のサイズに合わせて葬儀のお棺を準備するんですけど、小さい子供のお棺というのは本当に小さくて、それを運ぶ時から、僕らはポロポロ泣いて。もう本当に切ない気持ちになったりだとか」と振り返った。

西村氏は「今いる周りの大切な方に、大事に自分の愛情とか気持ちを伝えることをしてくれるといいなと思いました。是非いい映画なんで、皆さんも映画館に足を運んで観てみてください」と観賞を勧めた。