3月3日、讃岐うどん専門店『丸亀製麺』と人気アニメ『ドラゴンボールZ』のコラボレーションキャンペーンが全国でスタートした。作品の世界観を再現したコラボメニューやオリジナルグッズが登場し、初日からファンの間で興奮の声が上がっている─。

【写真】「神龍を呼びました」ファン興奮のコラボメニューが美味しそうすぎる

『丸亀製麺』×『ドラゴンボールZ』が夢のコラボ

本キャンペーンは「もっと多くの方に元気とワクワクを届けたい」という丸亀製麺の想いと、1989年の放送開始以来、世界中で愛され続ける『ドラゴンボールZ』のコンセプトが合致したことで実現。2000年に兵庫県加古川市で創業し、昨年25周年を迎えた丸亀製麺にとって、初の『ドラゴンボール』シリーズとのコラボとなる。

「キャンペーン期間中は、丸亀製麺のブランドロゴは「丸亀製麺（まるかめせいめん）」に変更され、『ドラゴンボールZ』に登場する「亀仙流」のマークと融合した限定デザインが全国の店舗に掲示されるとのことです。まさに「亀」つながりの粋な演出で来店するファンも心踊るのではないでしょうか」（フードライター）

コラボメニューの目玉は、作品に登場するアイテムをモチーフにした3商品。まず『ドラゴンボールうどーなつ（チョコ味）』（590円・税込、7個入り）は、丸亀製麺の看板スイーツ『丸亀うどーなつ』をドラゴンボールカラーに仕立てた一品。生地ににんじんペーストを混ぜて揚げ、チョコレートでコーティング。付属の星型砂糖菓子を飾ることで、7つのドラゴンボールを再現できる仕掛けとなっている。3月3日から16日までは神龍デザイン、3月17日から4月6日までは孫悟空デザインの限定カップで提供される。

そして、第1弾として3月3日から16日まで販売される『仙豆風天ぷら』（290円・税込）は、孫悟空が作中で度々口にした「ひと粒で体力全回復」の不思議な豆をイメージした枝豆の天ぷら。3月17日から4月6日まで登場する『元気玉おむすび 半熟玉子入り』（420円・税込）は、孫悟空の大技「元気玉」にちなんで丸亀製麺史上最大級のおむすびとなるようだ。

コラボが発表された日、ファンからは《これはファン絶対行列案件でしょ》《仙豆食べて体力つけます！》《全部買わせていただきます》と開始前からかなりの熱狂ぶりが伺えた。

早速店舗に駆けつけたファン

キャンペーンが開始された3日、早速店舗に駆けつけたファンからも「うどん札とステッカーもゲット！」「しっかりうどーなつをドラゴンボールにして、神龍を呼びました」「平日のあさイチだと言うのにすげー混んでる」「お昼ごはんに仙豆」と来店報告が相次いでいる。

東京・新宿の『丸亀製麺 新宿御苑前店』では、3月3日から29日までの期間限定で店内外が『ドラゴンボールZ』一色に装飾されたPOPUP店舗として営業。入口には孫悟空と孫悟飯の大型パネルが設置されていたりとドラゴンボール一色で「これはほんと全ドラゴンボールファンにオススメしたい最高の空間すぎる…！」「新宿の店舗、ドラゴンボール世代としてはなかなか攻めています」などファンにはたまらない仕様のようだ。

「飲食チェーンとアニメ作品のコラボは近年珍しくないですが、『丸亀製麺』と『ドラゴンボールZ』の組み合わせは秀逸だと思います。『丸亀』と『亀仙流』の亀つながりという点、仙豆を枝豆天ぷらで、ドラゴンボールをうどーなつで再現するという発想はファンの心を見事にくすぐってますね。うどん札というコレクション要素に加え、親子二世代で人気のアニメとしても丸亀製麺の顧客層と合致しているのではないでしょうか」（前出・フードライター）

キャンペーンは4月6日まで実施され、対象商品の購入レシートを集めて応募すると、オリジナルトートバッグ（200名）やオリジナルうどん桶（100名）が当たる抽選企画も用意されている。また、SNSフォトコンテストでは「ドラゴンボールZうどん札」全32種セットが5名にプレゼントされる。

『丸亀製麺（まるかめせいめん）』に生まれ変わったこの春、全国のファンが店舗に殺到しそうだ─。