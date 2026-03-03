【バーガーキング®】人気商品「アボカドワッパー®」からピリ辛な新作が発売！「スパイシーサルサ・アボカドワッパー®」実食レポ
ピリ辛サルサソースがクセになる！「スパイシーサルサ アボカドワッパー®」
まず編集部が実食したのは「スパイシーサルサ アボカドワッパー®」。
ボリューム満点のハンバーガーにかぶりつけば、ジューシーなビーフパティと、新鮮なアボカド、レタス、そしてふわふわのバンズがサルサソースとうまく絡み合い、ひと口でやみつきに！
サルサソースは、辛いものが得意でない編集部員でもおいしく食べられる適度な辛さ。トマトのコクとにんにくのうま味に、スパイスの風味を感じる奥深い味わいです。ピクルスのシャキシャキ食感もアクセントになって、飽きることなく食べられます。
新商品に興味があるなら、まずはこれを食べるのがベスト！ 満足度の高いグルメを楽しみましょう！
■「スパイシーサルサ アボカドワッパー®」
価格：単品940円、セット1240円
標準製品重量：1個あたり330g
エネルギー：1個あたり737kcal
食べごたえ抜群のずっしりパティ！「ダブルスパイシーサルサ アボカドワッパー®」
続いて「ダブルスパイシーサルサ アボカドワッパー®」も食べてみました！
まず手に持ってみると、そのずっしり感に驚き！ バーガーキングの代名詞ともいえる直火焼きの100%のビーフパティが、ドーンと2枚はさまっています。
ひと口では収まらないほどボリュームたっぷり！ 頬張るとジューシーな肉汁があふれ出します。トマトやオニオンのおかげでさっぱりといただけるのも高ポイント。お肉をいっぱい食べたい！！という人にぜひおすすめしたい、ジャンキー感MAXの一品です。
■「ダブルスパイシーサルサ アボカドワッパー®」
価格：単品1340円、セット1640円
標準製品重量：1個あたり410g
エネルギー：1個あたり972kcal
まろやかなチーズと相性抜群！ 「チーズスパイシーサルサ アボカドワッパー®」
「チーズスパイシーサルサ アボカドワッパー®」は、「スパイシーサルサ アボカドワッパー®」に、コクのあるチェダーチーズを2枚加えた商品。
見た目でも分かるように、チーズがあふれるほどに入っています！ 食べてみると、チーズの濃厚な風味がサルサソースの辛さをマイルドにしてくれます。
特に編集部員のお気に入りポイントは、アボカドとの相性。大きくカットされたみずみずしいアボカドと、クリーミーなチーズが合っていてやさしい味わいです。辛いのが苦手な人は、ぜひ試してみて！
■「チーズスパイシーサルサ アボカドワッパー®」
価格：単品1040円、セット1340円
標準製品重量：1個あたり352g
エネルギー：1個あたり816kcal
いかがでしたでしょうか。ピリ辛サルサソースとクリーミーなアボカドが病みつきになる「スパイシーサルサ・アボカドワッパー® 」シリーズ。この機会にぜひ、バーガーキングに足を運んでみてくださいね！
■「スパイシーサルサ・アボカドワッパー® 」
販売期間：発売中
取扱店舗：全国のバーガーキング®店舗（一部店舗を除く）
※モーニング実施店舗では10時30分以降の販売となります。
※店舗により、販売時間帯が異なります。
※店舗の状況により、販売を一時中止する場合がございます。
