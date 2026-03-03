「宍甘」はなんて読む？岡山県にあるひらがな4文字の地名！

地図や旅先で見かけるけど、実は間違って読んでいた！そんな地名、意外と多いですよね。今回は、オトナでも間違えてしまいがちな地名をご紹介します。就活や社会人生活で恥をかかないことはもちろん、知っておくとハナタカになれちゃうかも！

「宍甘」はなんて読む？

「宍甘」という漢字を見たことはありますか？ ヒントは、岡山県に位置するひらがな4文字の地名です。 いったい、「宍甘」はなんと読むのでしょうか。 正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？

正解は、「しじかい」でした。 岡山県岡山市に位置する宍甘。 そんな宍甘のある岡山市は、瀬戸内の温暖な気候に育まれたマスカットや白桃の名産地であり、「桃太郎のまち」としても全国に広く知られています。 市街地には、「岡山城」や日本三名園の1つ「岡山後楽園」、南部には豊かな海の恵みをもたらす瀬戸内海が広がり、自然と歴史文化が調和する都市景観を形づくっていますよ。 みなさんはわかりましたか？ 家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！ ※解答は複数ある場合があります。 《参考文献》

・『地名事典オンライン』

・『岡山市コンベンション観光サイト』

