2月から関係者への尋問が行われている静岡･熱海市の土石流災害を巡る裁判で、3月3日は、盛り土造成の届け出を申請した時の現場責任者と、当時、盛り土の対応をしていた熱海市の元職員が出廷しました。



この裁判は、2021年7月、28人が犠牲となった静岡･熱海市の土石流災害で、盛り土崩落の責任を巡り、遺族らが現在と前の土地所有者や県、熱海市などに対し損害賠償を求めたものです。





3月3日の裁判では、2011年以降、盛り土造成の現場責任者となっていた男性が出廷しました。尋問では、現場責任者として届出書に名前が記載されている事に関して、「無断で自分の名前が使用された」と話し、自身が土砂を入れた事実はないと、盛り土造成への関与を否定しました。一方で、盛り土に木くずが混入していた件については、「前の所有者の指示で前の所有者の社員がやった」と指摘しました。また、午前には、当時、業者による盛り土の対策や管理を担当していた熱海市の元職員が出廷し、「土砂崩れの発生は予測していなかった」と証言したほか、さらに人的被害の可能性について問われると、「ここの場所は人家まで約700メートルあるので、ここの土砂が流れても、そこまで被害はないと思っていた」と話しました。元職員は、その根拠として、盛り土を計算によって安全性を評価する「安定計算」という計算式に当てはめた結果だとして証言しましたが、原告弁護団から、計算式に「地下水のデータ」が一切取り込まれていないと根拠を覆す証拠が示され、熱海市の対応はずさんだと指摘しました。また、盛り土の面積が1ヘクタールを超えた場合には、熱海市の他、県も対応をする必要があるものの、業者対応に手を焼いた経緯があり、県が1ヘクタールで抑えるよう提案するなど、双方、対応を決めかねていたと証言しました。あす4日も尋問が行われ、盛り土の造成の申請を受理した当時の市職員などが出廷する予定です。