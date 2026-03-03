東京地方に大雨・大雪・雷に関する気象情報　東京23区“積雪”は低く　伊豆諸島は警報級の大雨の可能性

気象庁は3月3日午後、東京地方に対して大雨と大雪及び雷に関する気象情報を発表した。

伊豆諸島では、3日夜はじめ頃から4日明け方にかけて、土砂災害に注意・警戒が必要だ。

多摩地方の山沿いや山地では、4日未明にかけて、大雪による交通障害や路面の凍結に注意を呼びかけている。

前線を伴った低気圧が四国の南にあり、東北東へ進んでいるという。この低気圧は、3日は本州の南岸を東北東へ進み、4日は急速に発達しながら伊豆諸島付近から日本の東へ進む見込みだ。

伊豆諸島では、低気圧や前線に向かって流れ込む暖かく湿った空気の影響で、3日夜はじめ頃から4日明け方にかけて、大気の状態が非常に不安定となる見込みだという。

また、この南岸低気圧の影響で、多摩地方の山沿いや山地では、4日未明にかけて大雪となる所があるという。23区では積雪となる可能性は低くなった。

伊豆諸島では、3日夜はじめ頃から4日未明にかけて、雷を伴った激しい雨の降る所があるという。雨雲が予想以上に発達した場合や、発達した雨雲がかかり続けた場合には、警報級の大雨となる可能性があるという。

3日から4日にかけて予想される1時間降水量は多い所で、

伊豆諸島北部 30mm

伊豆諸島南部 30mm

3日18時から4日18時までに予想される24時間降水量は多い所で、

伊豆諸島北部 80mm

伊豆諸島南部 80mm

3日18時から4日18時までに予想される24時間降雪量は多い所で、

多摩南部 1cm

多摩西部 10cm