【バドミントン S/Jリーグ・女子】ヨネックス 1−2 BIPROGY（3月1日／横浜BUNTAI）

【映像】痛い！珍しいアクシデントの決定的瞬間

3月1日、バドミントンの国内最高峰・S/Jリーグの年間王者を決める「TOP4 Tournament」女子決勝が行われ、ヨネックスとBIPROGYが対戦した。第1ダブルスでは、ヨネックスの櫻本絢子／廣上瑠依ペアと、BIPROGYの五十嵐有紗／高橋美優ペアが激突。第2ゲームの接戦のさなか、試合が一時中断する珍しいアクシデントが発生した。

注目のシーンは、第2ゲームの13-12とヨネックスが逆転した直後の場面。五十嵐がレシーブに手を出そうとした際、自らの左膝付近にラケットを激しくぶつけてしまった。五十嵐は左足を気にする素振りを見せた。パートナーの高橋も審判に状況をアピールし、試合は一時中断となった。

解説も「なかなか珍しいです」

中継で実況を務めた矢野吉彦氏が「少し左足テーピングしている方ですが、気にしているようなそぶり。どうやら措置を施すようです」と状況を伝えると、解説の永原和可那氏も「膝に当たってラケットが折れちゃったのかもしれないですね」と推測。さらに矢野氏が「こういうアクシデントはよくあることなんですか？」と問いかけると、永原氏は「なかなか珍しいですけれども、ラケットが折れるぐらいかなり思いっきり振ったと思うので、結構痛いと思いますね」と選手目線でその衝撃の強さを代弁した。

幸い、出血には至らず、絆創膏を貼るなどの処置を要する状態ではなかったため、試合はまもなく再開された。日本一を決める白熱した大一番で起きたまさかのアクシデントだったが、トップ選手たちの気迫あふれるプレーが最後までファンを魅了。五十嵐はその後もプレーを続行し、チームの日本一に大きく貢献した。（ABEMA de J SPORTS）