「鉢植え」で口論か…高齢男性を押し倒してケガさせた疑いで男（52）逮捕 高齢男性は搬送先で死亡 千葉・浦安市
高齢男性を押し倒してケガをさせた疑いで52歳の男が逮捕された。
男性は搬送先の病院で死亡した。
事件のきっかけは「鉢植え」をめぐるトラブルだった。
「これはヤバい、普通のケンカとは違う」
記者リポート：
閑静な住宅街の路上で事件が起きました。
記者リポート：
安藤容疑者と金村さんが口論になり、金村さんはこちらに倒れたということです。
安藤哲也容疑者（52）は千葉・浦安市の住宅街の路上で、84歳の金村正雄さんこと韓国籍の金正雄さんを押し倒し、死亡させた疑いがもたれている。
事件が起きたのは、1日午後4時ごろ。
近所の人が、男性2人の口論を聞いたという。
近隣住民：
大きい声で怒鳴り合っていたんですよ、2人でね。片っぽの人が「手をつけるな」とか「警察を呼べ」とか一方的な会話で。大きい声で30分くらいですかね、怒鳴って「警察を呼べ」とか、どうのこうの言っとって。私の感じでは、これはヤバい、普通のケンカとはそれとは違うなと思っとったんです。
ただならぬ雰囲気の口論が、約30分に渡り続いていたという。
近隣住民：
怒鳴り声が消えて。「これで終わったんだな」と思って、そうしたら倒れとってね、人が。それで駆けつけたんですよ。
金村さんは意識不明の重体となり、その後、死亡が確認された。
警察によると、2人に面識はなかったということだが、何らかの事情により、金村さんが安藤容疑者の自宅を訪問。
その際、「鉢植え」について口論になり、事件に発展したとみられている。
調べに対し、安藤容疑者は…。
「体はぶつかったが押し倒していないし、腕も掴んでいない」
と容疑を一部否認しているという。
警察は、安藤容疑者が犯行に至った動機など調べている。
