日本サッカー協会(JFA)は3日、日本代表・森保一監督と宮本恒靖会長のコメントを公開。6月11日の開幕まであと100日となったFIFAワールドカップ2026へ向け、2人が意気込みを示しました。

森保監督は「昨年のアジア最終予選が終わった翌日に『あと1年』となり、年明けには『あと半年』だと話していましたが、気がつけばもう100日後、3ヶ月余りです」と開幕の迫る速度を述べ、「時間はあっという間に過ぎていきますが、世界の舞台に向けて着実に準備を進めていきます」と戦いを見据えます。

そしてミラノ・コルティナ五輪を戦った選手たちやWBCに臨む野球日本代表・侍ジャパンに触れ、「あらゆるスポーツを通して『日本ならできる』という姿を世界に発信していくために、我々も100日後、最高の景色へ向かう大会に皆さんと共に挑みます」と決意表明しました。

宮本会長は「日本中の青い声援を力に変え、私たちは最高の準備で世界へ挑みます。皆さん、ともに『最高の景色』をつかみにいきましょう」とサポートを呼びかけました。

日本代表は今後、3月下旬から欧州遠征を実施。日本時間29日にスコットランドと、同4月1日にイングランドとアウェーで対戦します。

5月31日には国内でキリンチャレンジカップ2026(対戦国未定)を戦うと、チームはW杯へ突入。グループリーグではオランダ、チュニジア、欧州プレーオフB(3月に決定)と対戦します。