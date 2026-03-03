小峠英二＆三宅健MC！最新詐欺、熊被害、相続トラブル…知って役立つ情報を2択で出題！「2択チョイスTV」
テレ東では、明日3月4日（水）夜8時30分より「2択チョイスTV」を放送します。
本番組は、「身近なお役立ち情報」から「自分の身に起こるかもしれないトラブル」まで、人生の様々な場面で使える情報を、2択チョイスで楽しく知ってもらう、お役立ちバラエティです。MCにバイきんぐ・小峠英二と三宅健を迎え、見るだけで自分や大切な人を守れる危機回避のヒントを、クイズ形式で分かりやすくお届けします。
ゲストは、井口浩之（ウエストランド）、梅沢富美男、橘柊生（DISH//）、仲川瑠夏（FRUITS ZIPPER）、ホラン千秋、渡辺満里奈ら豪華メンバー。
2人1組のチーム戦で2択クイズに挑戦します。ゴールに辿り着けばご褒美、2択を間違え続けると罰ゲーム。
見どころ満載でお届けするお役立ち情報に、ぜひご注目ください！
≪MCコメント≫
■小峠英二（バイきんぐ）
問題が面白かったですね。本当にいいところを突いてる感じがありました。チーム戦っていうのが、いろいろ揉めたり、途中で答えが変わったり、そういうところも面白かったです。リアルに役に立つような知識が散りばめられていて、詐欺やクマの問題、相続トラブルなど、全部ちょっと頭の片隅に置いておけば、これからの人生、いいほうに好転するような知識だと思います。ぜひご覧ください。
■三宅健
問題数を重ねていくごとに難しくなっていって「どっちもありそう！」というような2択だったので、すごく悩みましたが、とても勉強になりました。今回はチーム戦で1人の意見じゃないので、惑わされて「変えなければ正解だったのに」ということもありましたが、それもゲームとして面白かったです。本当に役立つ2択なので、未然に危機回避をするためにこの番組で勉強していただければ、何かの時に「番組を見ていてよかった！」という日が来るような気がします。皆さんもぜひ一緒に考えながら楽しんでください。
≪スタッフコメント≫
◾プロデューサー・福本俊二（テレビ東京 制作局）
人生で起きる様々なトラブル。いざその瞬間になると、どっちを選んでいいか分からなかったり、選んだ道でその後の人生が大きく変わってしまったり・・・「2択ってシンプルだけど奥が深い」と感じて企画した番組です。今回テーマに選んだのは「詐欺」「熊」「相続トラブル」。どれも巷に色んな情報が溢れているものの、いざ自分が当事者になると、「あれ？どっちだっけ？」と迷ってしまいそうです。でも大丈夫！シンプルな2択チョイスの答えなら、きっと覚えていられます！スタジオの見所は“2択に正解し続けなくては脱落”し、罰ゲームがある所。MCなのにドツボにハマっていく小峠さんと、VTRに対する洞察力が凄すぎる三宅さんの対照的な姿にも、是非ご注目ください！
≪番組内容≫
・ニセ警察詐欺を見破るために覚えておきたい！2択チョイス
・3月に冬眠から目覚める“熊”から身を守る2択チョイス
・遺産相続トラブル…家族とモメる前に知っておきたい！2択チョイス
・花粉症…花粉対策2択チョイス
・あおり運転…逃げ方2択チョイス
・空き巣…危険知らせる2択チョイス
≪番組概要≫
【タイトル】2択チョイス TV
【放送日時】2026年3月4日（水）夜8時30分〜9時54分
【放送局】テレビ東京、テレビ大阪、テレビ愛知、テレビせとうち、テレビ北海道、TVQ九州放送
【配信】広告付き無料配信サービス「TVer」などで見逃し配信！リアルタイム配信はTVerで。
【出演者】MC：小峠英⼆（バイきんぐ）、三宅健
【ゲスト】井口浩之（ウエストランド）、梅沢富美男、橘柊生（DISH//）、
仲川瑠夏（FRUITS ZIPPER）、ホラン千秋、渡辺満里奈＜50音順＞
【コピーライト】Ⓒテレビ東京
